Co prawda pakiet SLIM VAT 2 zakłada wydłużenie tego terminu do trzech lat, ale to nie rozwiąże zasadniczej kwestii – co z wierzycielami, którym minęły już dwa lata od wystawienia nieopłaconej faktury? Czy skoro polskie przepisy były w tym czasie niezgodne z unijną dyrektywą (co potwierdził dopiero TSUE), to wierzycielom nie przepadło prawo do ulgi na złe długi?