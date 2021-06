Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z tym tylko częściowo. Potwierdził, że sprzedaż samochodów, które były wykorzystywane wyłącznie do szkolenia i egzaminowania zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, będzie bez VAT. Co innego jednak zbycie dwóch pojazdów wykorzystywanych do odpłatnych jazd doszkalających. W tym zakresie ośrodek działa jak przedsiębiorca , a brak opodatkowania prowadziłby do nierównego traktowania podmiotów sprzedających samochody w ramach działalności gospodarczej.