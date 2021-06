Przypomnijmy, że pierwsza z nich – procedura OSS – jest przewidziana dla sprzedawców unijnych. Nie będą oni musieli rejestrować się specjalnie na potrzeby VAT w każdym kraju unijnym, do którego wysyłają towary konsumentom (i tam rozliczać podatku). Zamiast tego rozliczą VAT w państwie swojej siedziby, dzięki jednemu okienku – One Stop Shop (OSS). Kraj siedziby sprzedawcy podzieli się zapłaconym podatkiem z krajem, do którego ostatecznie trafiła przesyłka (np. z Polską).