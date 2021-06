W analizowanej sprawie wykonanie usługi gastronomicznej zastało udokumentowane paragonem fiskalnym, a następnie fakturą. Należy tutaj wskazać, że firma X jest podatnikiem VAT, jednak paragon fiskalny zawierał jej NIP, dlatego wystawieniu faktury do tego paragonu nie sprzeciwia się art. 106b ust. 5 ustawy o VAT. Ponadto wartość paragonu przekracza 450 zł, czyli nie jest on fakturą uproszczoną i przedsiębiorca mógł do niego wystawić zwykłą fakturę. Dodać należy, że w świetle art. 106h ust. 1 ustawy o VAT przedsiębiorca postąpił właściwie, dołączając do egzemplarza faktury pozostającego u niego oryginał paragonu fiskalnego dokumentującego tę usługę gastronomiczną. Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT miał on czas na wystawienie faktury do 15 lipca 2021 r., więc robiąc to 14 czerwca 2021 r. (tj. w dacie wykonania usługi), zachował się prawidłowo.