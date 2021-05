Darowizny wyrobów medycznych (np. środków dezynfekujących, testów diagnostycznych, środków ochronnych takich jak maseczki, rękawice czy kombinezony) będą z 0 proc. VAT, jeśli trafią do organizacji pożytku publicznego na podstawie pisemnej umowy zawartej między stronami. OPP powinna natomiast jako pośrednik nieodpłatnie przekazać otrzymane towary na rzecz podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Kopia umowy o nieodpłatnym przekazaniu na rzecz podmiotów leczniczych powinna trafić do darczyńcy.

Podobnie wyglądają warunki niezbędne do skorzystania ze stawki 0 proc. VAT w przypadku nieodpłatnego świadczenia usług remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy, robót konserwacyjnych lub montażowych w budynkach podmiotów leczniczych. Usługodawca musi zawrzeć pisemną umowę o realizacji tych usług z OPP i posiadać potwierdzenie od podmiotu leczniczego, że zostały one wykonane.

Niezależnie od tego projekt zakłada, że do 30 kwietnia 2022 r. obniżoną 8-procentową stawką VAT będą objęte środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu, podłoża do upraw (z wyłączeniem podłoży mineralnych), inne niż wymienione w poz. 12 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Preferencja ta ma związek z wejściem w życie od lipca 2020 r. nowej matrycy stawek VAT.