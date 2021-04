Pytanie podobne do pierwszego trafiło wcześniej do poszerzonego składu NSA. Pisaliśmy o tym szerzej w artykule „Będzie uchwała NSA w sprawie VAT od dotacji” (DGP nr 238/2020).

Inny skład orzekający uznał jednak, że potrzebna jest wykładnia TSUE . Problem istnieje już od prawie dekady. Chodzi o dotacje z unijnych środków na proekologiczne inwestycje (montowanie paneli słonecznych na budynkach itp.). Dotacja jest przeznaczana na pokrycie ogólnych kosztów projektu (najczęściej od 75 proc. do 85 proc. kosztów kwalifikowanych). Resztę pieniędzy wykładają z własnej kieszeni mieszkańcy. Potem gmina, na podstawie zawartej z nimi umowy, odpłatnie montuje na domach instalacje solarne, fotowoltaiczne bądź cieplne. Ostatecznie prawo własności do inwestycji przenoszone jest na mieszkańca.

Uchwała jeszcze nie zapadła, a kolejny skład orzekający uznał, że potrzebna będzie jednak wykładnia TSUE. Spytał więc trybunał, czy gmina działa jako podatnik VAT, realizując projekt, w ramach którego zobowiązuje się na mocy umowy z właścicielami nieruchomości do wykonania i montażu systemów odnawialnych źródeł energii oraz – po upływie określonego czasu – do przekazania własności tych systemów na rzecz właścicieli nieruchomości. Jeśli tak, to czy do podstawy opodatkowania należy wliczyć otrzymane przez gminę dofinansowanie ze środków unijnych.