Zdaniem konkurencyjnego wykonawcy przedstawione dokumenty nie potwierdzają spełnienia warunku. W odwołaniu wniesionym do Krajowej Izby Odwoławczej przekonywał on m.in., że do posiadanych środków nie można wliczyć kwoty wydzielonej na rachunku do obsługi podzielonej płatności VAT, gdyż przedsiębiorca nie ma do niej bezpośredniego i nieograniczonego dostępu. Zdaniem zamawiającego firma mogła zaś ją wykazać. Oczywiście możliwość dysponowania tymi pieniędzmi jest ograniczona. Jednak są one zgromadzone na rachunku należącym do firmy, a ograniczenia w dysponowaniu nimi nie oznaczają, że nie może w ogóle z nich skorzystać i w konsekwencji finasować realizacji zamówienia. Środki te służą do bieżącej obsługi działalności wykonawcy w zakresie prawidłowego opłacania VAT, a zatem są w jego dyspozycji.