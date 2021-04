O pomyśle resortu finansów na wprowadzenie zerowej stawki VAT dla usług transportu pasażerskiego informowaliśmy szerzej w artykule „Fiskus proponuje zerowy VAT na bilety kolejowe i autobusowe” (DGP nr 174/2020). Nawiązaliśmy wtedy do odpowiedzi wiceministra finansów Jana Sarnowskiego z 1 września 2020 r. na interpelację poselską nr 6388. Wiceminister poinformował w niej o trwających pracach nad wnioskami derogacyjnymi w zakresie zerowej stawki VAT zarówno na lądowy transport pasażerski, jak i sprzedaż publikacji książkowych i prasowych.

Podobne nadzieje wiązano z wnioskiem o zerową stawkę VAT na dostawę książek i gazet, co miało pomóc poszkodowanej przez pandemię polskiej kulturze.

Już wiemy jednak, że w najbliższym czasie obie preferencje nie zostaną wprowadzone, bo nie zgodzi się na to Bruksela . Nikłe są też szanse na szybkie przyjęcie wspomnianej nowelizacji unijnej dyrektywy VAT.

Zasadą jest, że wszystkie przepisy o VAT są ujednolicone na poziomie unijnym, a więc ani Polska, ani inne kraje członkowskie nie mogą samodzielnie wprowadzać stawki 0 proc. ani dowolnie obniżać stawki VAT z podstawowej na preferencyjną. Muszą się na to zgodzić KE oraz Rada UE i w tym właśnie celu potrzebny jest wniosek, zgodnie z art. 395 unijnej dyrektywy VAT.

Cała procedura trwa osiem miesięcy, a akceptacja wniosku przez unijne instytucje nie kończy prac nad wprowadzeniem niższej stawki. Dopiero wtedy mogą się rozpocząć zwykłe prace legislacyjne aż do podpisu prezydenta i opublikowania zmiany w Dzienniku Ustaw. Obniżenie stawek VAT jest więc trudne i czasochłonne.

O takie zwolnienie wystąpiła niedawno w petycji do Senatu RP Polska Izba Handlu. Argumentowała, że poszerzenie zwolnienia skłoniłoby firmy do przekazywania niesprzedanych produktów potrzebującym, a nie do traktowania ich jak obecnie jako odpady.