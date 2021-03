Potwierdził to również dyrektor KIS w wydanej interpretacji indywidualnej. Wyjaśnił, że kasa rejestrująca, a w szczególności jej pamięć fiskalna, zostały skonstruowane w sposób, który uniemożliwia jakąkolwiek ingerencję zarówno podatnika, jak i podmiotów wykonujących serwis techniczny kas rejestrujących. To oznacza, że dane raz wprowadzone do kasy fiskalnej (transakcja zakończona wydrukowaniem paragonu) nie podlegają już modyfikacji. Korekta danej transakcji (treści paragonu fiskalnego) jest możliwa jedynie przed wydrukowaniem paragonu, czyli zapisaniem danych w pamięci fiskalnej ‒ podkreślił organ.