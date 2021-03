Druga inicjatywa pilotażowa funkcjonuje od niedawna, z tym że Polska również do niej nie przystąpiła. W założeniach to procedura podobna do CBR, ale w tym przypadku urzędnicy mogą próbować dojść do porozumienia także w sprawie realizowanych już transakcji , które wskutek odmiennej wykładni przepisów zostały podwójnie opodatkowane. Także i w tym wypadku skarbówki obu krajów nie mają obowiązku koncyliacyjnego rozwiązania sporu.