Nie można obniżyć podstawy opodatkowania o wartość zwracanych towarów używanych. Z uwagi na upływ czasu i stopień ich zużycia nie są to już bowiem te same produkty, co pierwotnie sprzedane – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to spółka meblarska, która uruchomiła nową usługę pozwalającą klientom na zwrot niektórych sprzedanych przez nią wcześniej towarów . Zwrot byłby możliwy aż do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w VAT. Każdorazowo o jego dopuszczalności decydowałby pracownik spółki, który oceniałby stan towaru i stopień jego zużycia. Jeśli pracownik zgodziłby się na zwrot produktu, to spółka oddawałaby konsumentowi część zapłaconej przez niego wcześniej kwoty proporcjonalnie do stanu towaru. Zwrot byłby dokumentowany odpowiednim protokołem bądź fakturą korygującą. Spółka uważała, że będzie mogła pomniejszyć podstawę opodatkowania VAT o wartość zwróconych towarów, zgodnie z art. 29a ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT. Powołała się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 września 2011 r. (sygn. akt I FSK 1300/10). Sąd orzekł wtedy, że „zwrócone mogą zostać również towary używane, bo (…) okres używania przedmiotu dostawy nie ma znaczenia, istotna jest jedynie przyczyna zwrotu”. Przywołała też korzystną interpretację indywidualną z 5 gru dnia 2018 r. (sygn. 0114-KDIP4.4012.563.2018.1.BS). Dyrektor KIS nie zgodził się jednak ze spółką. Wyjaśnił, że zwrot towarów , o którym mowa w art. 29a ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT, dotyczy wyłącznie produktów oryginalnych, a nie używanych. Dodał, że nawet gdyby zgodzić się ze stanowiskiem spółki, to nie istniałaby żadna prawna możliwość udokumentowania zwrotu. Jako przykład podał sytuację, w której spółka sprzedała szafę za 1000 zł, a klient zwraca po dłuższym czasie taką szafę za 200 zł. Ciągle więc pozostałoby 800 zł z faktury pierwotnej, których nie można byłoby odnieść do żadnej czynności opodatkowanej – zwrócił uwagę organ. Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 23 lutego 2021 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.733.2020.1.MPE Mariusz Szulc