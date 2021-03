To kolejny podatkowy skutek brexitu, który może uderzyć w krajowych przedsiębiorców. Odczują go przede wszystkim firmy sprzedające towary lub niektóre usługi (np. reklamowe, prawne czy doradcze) do Wielkiej Brytanii. Jeśli bowiem na fakturze, którą wystawią, znajdzie się brytyjski podatek należny, to sprzedawcy będą musieli wykazać taką daninę w Polsce jako przychód podlegający opodatkowaniu.

Zmiana dotyczy również przedsiębiorców, którzy otrzymają brytyjską fakturę z naliczoną na niej daniną. Oni powinni mieć prawo do zaliczenia brytyjskiego VAT do swoich kosztów uzyskania przychodu, chyba że mają możliwość jego odzyskania.

– Nie ma więc podstaw, by różnicować traktowanie VAT jako przychodu lub kosztu jego uzyskania w zależności od tego, czy mowa jest o daninie unijnej czy brytyjskiej lub norweskiej, jeśli wszystkie one oparte są na tej samej konstrukcji – komentuje Janina Fornalik, partner w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.

Problem z odpowiednim rozliczaniem zagranicznego VAT trwa już od blisko dekady. Wszystko przez to, że w ustawach o CIT i PIT mowa jest o podatku od towarów i usług. Zarazem jednak, zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy o VAT, podatek od wartości dodanej to każda danina nakładana w unijnym państwie członkowskim z wyjątkiem polskiego podatku od towarów i usług.

Jeśli idzie o norweski VAT, to nasz fiskus nie ma już żadnych wątpliwości, że nie jest to podatek, o którym mowa w ustawach o PIT i CIT, a więc powinien być on zaliczany do przychodów oraz kosztów uzyskania przychodu. Potwierdzają to interpretacje dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 paź dziernika 2020 r. (sygn. 0111 KDIB2-1.4010.322.2020.1.PB) i z 19 października 2019 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.305.2019. 1.AB).