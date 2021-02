Wykonywanie jakich czynności pozbawia prawa do kwartalnego rozliczania VAT

Zmianie tej nie towarzyszyło dodanie przepisu przejściowego, określającego sposób stosowania nowego brzmienia art. 86 ust. 11 ustawy o VAT. W mojej ocenie powoduje to, że z przedłużonej możliwości korzystania z prawa do odliczenia mogą korzystać również podatnicy , u których prawo do odliczenia powstało jeszcze w 2020 r. Uważam zatem, że w przedstawionej sytuacji nadal możliwe jest skorzystanie z prawa do odliczenia na bieżąco, tj. w ramach pliku JPK_V7M za styczeń 2021 r. Korekta pliku JPK_V7M będzie konieczna dla skorzystania z prawa do odliczenia z przedmiotowej faktury dopiero po 25 lutego 2021 r. (tj. po upływie terminu do złożenia deklaracji VAT za styczeń 2021 r.).