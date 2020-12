Sprawa dotyczyła nietypowej sytuacji prawnej. Najpierw, w lipcu 2018 r., naczelnik urzędu celno-skarbowego wszczął wobec spółki postępowanie celne dotyczące długu celnego oraz postępowanie podatkowe w zakresie VAT. Następnie doszło do sporu kompetencyjnego między dwoma naczelnikami urzędu celno-skarbowego.

Wskutek tego postępowanie wobec tej samej spółki wszczął drugi naczelnik. Postanowienie w tej sprawie doręczył 2 kwietnia 2019 r. Wszystko zakończyło się wydaniem decyzji w czerwcu 2019 r. Organ stwierdził w niej powstanie długu celnego i określił kwotę cła oraz VAT do zapłaty wraz z odsetkami za zwłokę.

Potem jednak wniosła o stwierdzenie nadpłaty w zakresie odsetek. Jako podstawę wskazała art. 54 par. 1 pkt 7 ordynacji podatkowej, zgodnie z którym nie nalicza się odsetek za zwłokę, jeżeli decyzja nie została doręczona podatnikowi w ciągu trzech miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Spółka była zdania, że organ przekroczył ten termin, bo – jak argumentowała – liczy się go od dnia wszczęcia postępowania, a w jej sprawie stało się to już w lipcu 2018 r. Za bez znaczenia spółka uznała to, że pierwszy naczelnik okazał się potem niewłaściwym organem.