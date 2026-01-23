Zmiany są efektem odwołania, które złożył przedsiębiorca. Zgodnie z art. 221 i art. 233 ordynacji podatkowej oraz art. 42g ust. 2 ustawy o VAT dyrektor KIS może je rozpatrzyć jako organ drugiej instancji nawet jeśli to on wydał decyzję pierwszoinstancyjną. Może też uchylić swoją poprzednią decyzję. Tak właśnie było w tej sprawie.

Chodziło o przedsiębiorcę, który dopiero planował udostępniać studentom umeblowane pięć pokoi znajdujących się w dwóch lokalach mieszkalnych. Byłyby to klasyczne domy studenckie, a więc nie mieliby oni możliwości zameldowania się w pokoju czy też zadeklarowania, że realizują w nim potrzeby mieszkaniowe. W pokoju mieszkaliby wyłącznie na określony w umowie okres jednego semestru. Studenci płaciliby w zamian miesięczny ryczałt obliczany jako iloczyn stawki dobowej i liczby dni w danym miesiącu. Wysokość stawki dobowej byłaby uzależniona od powierzchni lokalu, standardu wyposażenia i okresu udostępniania pokoju. Studenci musieliby również wpłacić opłatę rezerwacyjną, która po podpisaniu umowy nie byłaby zwracana. Przedsiębiorca planował także pobieranie kaucji na wypadek wystąpienia ewentualnych szkód. W zamian zapewniałby studentom szereg świadczeń pomocniczych związanych z usługą główną. W miesięcznej opłacie ryczałtowej uwzględniona byłaby np. dostawa mediów i sprzątanie części wspólnych lokalu co dwa miesiące.

Dyrektor KIS widział najem

W wiążących informacjach stawkowych z 15 października 2025 r. (sygn. 0110-KSI2-2.441.65.2025.3.PS) i (sygn. 0110-KSI2-2.441.64.2025.3.PS) dyrektor KIS stwierdził, że że przedsiębiorca będzie w ten sposób świadczył usługi związane z obsługą rynku nieruchomości w których mieści się również wynajem i zarządzenie nieruchomościami mieszkalnymi. To zaś oznacza, że przedsiębiorca musiałby zapłacić 23 proc. VAT.

Zmienił jednak zdanie

Rozpatrując odwołanie przedsiębiorcy dyrektor KIS zmienił jednak zdanie. Uznał, że będą to usługi związane z zakwaterowaniem w ramach których przedsiębiorca może też zapewniać zakwaterowanie na dłuższy czas studentom. Wbrew stanowisku wyrażonemu w pierwszej instancji nie będzie to najem związany z zarządzaniem nieruchomością mieszkalną. Dyrektor KIS przypomniał, że usługa najmu to formalny stosunek, w którym obowiązki usługobiorcy są szersze, a zakres świadczeń dodatkowych jest minimalny. W tym zaś przypadku chodzi o usługę zakwaterowania, która nie ma sformalizowanego i rygorystycznego charakteru i w ramach której usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia świadczeń dodatkowych jak np. sprzątania czy wyżywienia, co zdaniem dyrektora KIS potwierdza przedstawiony stan faktyczny. To w praktyce oznacza, że zapłaci on 8 proc. VAT od swojej usługi na podstawie pozycji 47 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.