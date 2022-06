Przypomnijmy, że spółki nieruchomościowe i ich wspólnicy (krajowi i zagraniczni) muszą przekazać fiskusowi informacje o podmiotach mających w nich m.in. co najmniej 5 proc. udziałów – w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku (czyli do końca marca, gdy rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym). Wynika to z art. 27 ust. 1e ustawy o CIT i art. 45 ust. 3f ustawy o PIT.