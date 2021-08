„Celem rozwiązań jest wyeliminowanie obciążeń administracyjnych w zakresie rozliczania podatku VAT po stronie podatników” – czytamy w uzasadnieniu do projektu budżetu. Urzędnicy twierdzą, że takie rozwiązania są możliwe do wdrożenia dzięki temu, że w ostatnich latach wprowadzono wiele działań uszczelniających VAT, to m.in. uruchomienie JPK, kas fiskalnych online czy systemów SENT (do monitorowania przewozów towarów) i STIR (do przeciwdziałania praniu pieniędzy i wyłudzaniu podatków).