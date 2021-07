Tym samym inaczej zinterpretował analogiczne przepisy: art. 16j ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT i art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Oba pozwalają na przyjęcie indywidualnej (własnej) stawki amortyzacyjnej dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji podatnika. Dotyczy to także nieruchomości niemieszkalnych. W niektórych przypadkach zastrzeżenie jest tylko takie, aby okres amortyzacji nie był krótszy niż trzy lata.

Spółka uważała, że wyodrębnienie lokali nie oznacza wytworzenia nowych, dotychczas niewykorzystywanych pomieszczeń. Nadal będą one stanowić część budynku, który został wzniesiony i oddany do używania już na początku XX w., a przynajmniej zgodnie z przedłożonymi dokumentami – w 1966 r.

■ przed nabyciem budynku był on używany przez inny podmiot niż spółka przez co najmniej 60 miesięcy,

To niedopuszczalna sytuacja, że dla podobnych stanów faktycznych analogiczne przepisy w CIT i PIT, w stosunku do których do tej pory nie było większych problemów, są interpretowane odmiennie.

W obu stanach faktycznych zostały spełnione wszystkie przesłanki uprawniające do zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej, o której mowa w art. 16j ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT i analogicznie w art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Treść tych przepisów jest identyczna. Nie są to regulacje niedookreślone i w konsekwencji co do zasady nie dają możliwości różnej interpretacji.