Co ważne, spółka komandytowa nie była jeszcze za 2020 r. podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikami podatku dochodowego byli poszczególni jej wspólnicy. Z tego powodu podział wyniku finansowego za 2020 r. jest odrębną czynnością od rozliczania podatku dochodowego. Zaznaczyć trzeba, że wspólnicy, np. spółka z o.o., o której mowa w pytaniu, mieli w trakcie 2020 r. obowiązek na bieżąco doliczać przychody podatkowe i koszty uzyskania przychodów ze spółki komandytowej do swoich podatkowych przychodów i kosztów. Z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku. Zasadę tę stosowało się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów itd. (por. art. 5 ust. 2 ustawy o CIT). Doliczane były one pozabilansowo (statystycznie) do podstawy opodatkowania w spółce z o.o. i analogicznie u innych wspólników.