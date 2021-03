Z obawy o to, że fiskus zażąda od nich korekty kosztów uzyskania przychodu poprzez usunięcie z nich odpisów amortyzacyjnych. Finansujący, czyli firmy leasingowe, często dążyli do zakończenia umowy i sprzedaży przedmiotu za symboliczną ostatnią ratę, zwłaszcza gdy przedmiot był wysoce wyspecjalizowaną maszyną lub nietypowym środkiem transportu (np. szynowego). Jeżeli dłużnik nie miał i na to środków, a chciał częściowo odzyskać swój wkład, choćby przez cesję umowy na kolejnego korzystającego, ze zmianą warunków dla niego, to i tak najczęściej nie uzyskiwał zgody finansującego. Jeśli zaś chodziło o wprowadzanie zmian w umowach leasingu operacyjnego (najczęściej dla aut), to skutkowały one zwiększeniem podstawy opodatkowania u samej restrukturyzowanej firmy. Tym samym środki, które dłużnik zaoszczędził na ratach, musiały zostać przeznaczone na podatek.