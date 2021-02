O wydanie interpretacji wystąpiła fundacja prowadząca sanatorium uzdrowiskowe. Ma ona kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczący leczenia uzdrowiskowego. W związku z wprowadzonym w zeszłym roku stanem epidemii turnusy zostały odwołane, mimo to NFZ płaci za nie fundacji. Informuje przy tym, że niezrealizowane turnusy muszą się odbyć do 30 czerwca br. Fundacja generuje więc faktury , korzystając z systemu NFZ. Data rozpoczęcia i zakończenia turnusu na fakturze jest zgodna z przyjętym przez fundusz planem turnusów na 2020 r. Pieniądze wpływają na konto fundacji. Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia nie przewiduje ryczałtów ani zaliczek za niezrealizowane usługi.

Problem dotyczył tego, czy faktury za niezrealizowane turnusy, które mają się odbyć do 30 czerwca 2021 r., fundacja ma zaliczyć do przychodu podatkowego bieżących okresów (a więc wtedy gdy dostała pieniądze) czy przyszłych (gdy zrealizuje usługę).

Zdaniem dyrektora KIS w przypadku fundacji żaden z tych dwóch wyjątków nie ma zastosowania. Trzeba stosować art. 12 ust. 3a ustawy o CIT. To oznacza, że jeśli usługa (turnus sanatoryjny) nie została wykonana, ale została wystawiona faktura, na podstawie której fundacja dostała od NFZ wynagrodzenie, to przychód powstanie w momencie wystawienia faktury. Dlatego przychody udokumentowane fakturami za niezrealizowane turnusy, które mają się odbyć do 30 czerwca 2021 r., fundacja musi zaliczyć do przychodów podatkowych bieżących okresów. ©℗