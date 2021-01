Wątpliwości co do tego nabrała spółka, która postąpiła na odwrót – zmieniła swój dotychczasowy rok podatkowy na taki, który jest równy kalendarzowemu. Wcześniej trwał on u niej od 1 października do 30 września, ale wspólnicy postanowili, że ma być równy kalendarzowemu. W związku z tym pierwszy rok podatkowy po tej zmianie rozpoczął się 1 października 2020 r., a zakończy 31 grudnia 2021 r.