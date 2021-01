To samo dotyczy sytuacji, w której dotychczasowa spółka komandytowa z komplementariuszem w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przekształci się w spółkę jawną.

Dlatego do czasu wypracowania przez organy podatkowe stanowiska w tej sprawie zasadne jest:

Problem dotyczy spółek jawnych o mieszanym składzie wspólników, a więc gdy ich wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne. Z art. 1 ust. 3 pkt 1a lit. a ustawy o CIT wynika, że warunkiem zachowania przez taką spółkę transparentności podatkowej jest złożenie przez nią przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji o podatnikach podatku dochodowego posiadających prawo do udziału w zysku tej spółki (formularz CIT-15J).

Przy czym spółka jawna co do zasady uzyska status podatnika od pierwszego dnia roku obrotowego (art. 1 ust. 5 ustawy o CIT).

Ustawodawca przewidział w przepisach przejściowych (art. 21 ustawy nowelizującej z 28 listopada 2020 r., Dz.U. poz. 2123) termin na złożenie pierwszego zawiadomienia. Trzeba to będzie zrobić do 31 stycznia 2021 r. według stanu na dzień:

2) rozpoczęcia działalności – w przypadku spółki jawnej, która rozpoczęła lub rozpocznie działalność w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r.

Załóżmy bowiem, że spółka komandytowa odroczy do 1 maja 2021 r. termin uzyskania statusu podatnika CIT w oparciu o art. 12 ust. 2 ustawy nowelizującej. W tym czasie będzie planowała przekształcenie w spółkę jawną. Z chwilą rejestracji przekształcenia stanie się ona spółką jawną ze wspólnikiem spółką z o.o., która automatycznie uzyska status podatnika CIT, bowiem do momentu rejestracji przekształcenia jest ona spółką komandytową i nie złoży jako spółka jawna informacji, o której mowa w przepisie art. 1 ust. 3 pkt 1a lit. a.

Co więcej, status ten uzyska niezależnie od tego, czy do przekształcenia dojdzie przed 1 maja 2021 r., czy po, bowiem ustawodawca nie zagwarantował spółkom jawnym, podobnie jak spółkom komandytowym, możliwości odroczenia objęcia dochodów podatkiem CIT do 1 maja 2021 r.