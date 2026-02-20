Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe muszą to robić przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłać je właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego po zakończeniu roku podatkowego, po uzupełnieniu ksiąg o dodatkowe dane określone w rozporządzeniu ministra finansów.

Ważne: Te dodatkowe dane są bardzo istotne. Mogą posłużyć administracji skarbowej do lepszej kontroli transferu zysków za granicę.

Fiskus będzie widział każdą transakcję rejestrowaną w księgach rachunkowych, uporządkowaną według słownika znaczników rachunkowych oraz kwalifikację podatkową przekazywaną za pomocą znaczników podatkowych wskazujących na różnice trwałe i przejściowe między ujęciem rachunkowym i podatkowym. Dane transakcyjne muszą zostać uzupełnione o informacje o kontrahencie – jego identyfikator podatkowy oraz kod kraju nadania identyfikatora podatkowego kontrahenta. Biorąc te informacje pod uwagę, administracja skarbowa może odczytać, które transakcje zawarte są z podmiotami powiązanymi i gdzie mają oni rezydencję podatkową.

Transakcje z zagranicznymi podmiotami powiązanymi, także pośrednio, będzie można analizować w zautomatyzowany sposób, biorąc pod uwagę kierunek przepływu środków, wartość transakcji, jej charakter i datę. Dokonywane przepływy będzie można porównywać:

wewnętrznie – w zestawieniu z innymi transakcjami, w tym także z podmiotami niepowiązanymi,

zewnętrznie – w porównaniu z innymi podatnikami.

Analiza może dotyczyć różnych aspektów rozliczenia podatku dochodowego, w szczególności kosztów podatkowych, regulacji antyabuzywnych, cen transferowych i nieodpłatnych świadczeń, a także opodatkowania u źródła.

Koszty pod lupą

Spośród kosztów podatkowych uwaga będzie się koncentrować w szczególności na usługach niematerialnych i kosztach finansowania dłużnego. Usługi niematerialne mogą być weryfikowane pod kątem:

dokumentacji ich rzeczywistego wykonania,

ustalonych cen,

związku z przychodami.

Koszty finansowania dłużnego mogą być analizowane nie tylko w kontekście cen transferowych, lecz także regulacji dotyczących ograniczeń potrącalności odsetek. Wielu podatników źle ocenia, co należy zaliczyć do kosztów finansowania dłużnego oraz czy przekroczony został limit 30 proc. EBITDA lub 3 mln zł nadwyżki kosztów finansowania dłużnego.

Uwaga! Ocenę, czy podatnika dotyczą ograniczenia potrącalności kosztów finansowania dłużnego, administracja skarbowa będzie mogła przeprowadzić zdalnie, badając JPK_KR_PD.

Inne ważne obszary z punktu widzenia JPK_KR_PD

Istotne znaczenie mają także regulacje szczególne, które otrzymają drugie życie po przekazaniu JPK_KR_PD. Można wskazać na przepisy o kontrolowanych jednostkach zagranicznych (CFC) oraz podatek od przerzuconych dochodów. Bazują one na identyfikacji pewnych płatności biernych ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych z określonych jurysdykcji podatkowych. Wykrywalność podatników, którzy powinni zapłacić podatek CFC lub od przerzuconych dochodów, była do tej pory niska, ale po przesłaniu JPK_KR_PD gwałtownie wzrośnie – wiadomo będzie bowiem, że do danego podmiotu powiązanego z innego kraju zostały wypłacone środki z określonego tytułu.

Podobnie trudniejsze czasy czekają podatników pełniących rolę płatnika podatku u źródła. Wszelkie transakcje podpadające pod podatek u źródła zaraportowane w strukturze JPK_KR_PD powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w odpowiednich informacjach i deklaracjach dotyczących tego podatku. Jeśli tak nie będzie, spółka wypłacająca określone płatności za granicę będzie odpowiadać za zobowiązania podatkowe jak podatnik. ©℗