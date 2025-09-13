Spytała o to kobieta, która w 2025 r. kupiła garaż wolnostojący za 80 tys. zł. Planowała wprowadzić go do ewidencji środków trwałych i go amortyzować. Sądziła, że odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej garażu będzie zaliczać do podatkowych kosztów proporcjonalnie do stopnia wykorzystywania go na cele działalności gospodarczej, czyli w tej samej proporcji, w jakiej używa auta do celów biznesowych i prywatnych.
Uważała, że tak samo powinna postąpić z wydatkami na utrzymanie garażu (opłaty za prąd, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie garażu, opłaty administracyjne, koszty utrzymania czystości garażu). Spodziewała się, że je również zaliczy do podatkowych kosztów według proporcji wyliczonej na podstawie rzeczywistego wykorzystania auta w działalności gospodarczej i do użytku prywatnego.
Amortyzacja garażu wolnostojącego w kosztach firmy
Dyrektor KIS uznał inaczej. Potwierdził, że skoro garaż jest budynkiem kompletnym, zdatnym do użytku w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, to po wprowadzeniu go do ewidencji środków trwałych podatniczka może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od jego wartości początkowej. Odliczy je jednak od przychodu w całości (w 100 proc.), a nie – jak sądziła – proporcjonalnie.
Naprawy i konserwacja garażu a koszty podatkowe
Tak samo, czyli w całości odliczy wydatki na bieżące naprawy i konserwację garażu, czyli naprawę lub wymianę drzwi garażowych, zamków, bramy, malowanie, uszczelnienia, naprawy instalacji elektrycznej – dodał dyrektor KIS. Zastrzegł jednak, że o tym, czy podatniczka zaliczy je bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu, czy poprzez odpisy amortyzacyjne (jako nakłady na ulepszenie środka trwałego), będzie decydował zakres prac. Bezpośrednio będzie mogła zaliczyć do kosztów wydatki zmierzające do odtworzenia stanu pierwotnego, które nie zmienią charakteru garażu i nie doprowadzą do jego ulepszenia, wzrostu wartości i podwyższenia standardu obiektu – wynika z interpretacji.
Koszty utrzymania garażu - tylko w 75 proc. odliczenia
Natomiast wydatki poniesione na utrzymanie garażu podatniczka zaliczy do kosztów uzyskania przychodu tylko w 75 proc. – wyjaśnił dyrektor KIS. Przywołał art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o PIT oraz uzasadnienie do nowelizacji z 23 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2159). Na tej podstawie uznał, że wskazane w art. 23 ust. 1 pkt 46a limitowanie dotyczące „kosztów używania samochodu osobowego” odnosi się również do wydatków eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem garażu, tj. opłat za prąd, podatku od nieruchomości, ubezpieczenia budynku, opłat administracyjnych (czynszowych), kosztów utrzymania czystości w budynku. Dlatego podatniczka odliczy je w 75 proc. – stwierdził.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 29 sierpnia 2025 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.679.2025.2.MT
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję