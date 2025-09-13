Spytała o to kobieta, która w 2025 r. kupiła garaż wolnostojący za 80 tys. zł. Planowała wprowadzić go do ewidencji środków trwałych i go amortyzować. Sądziła, że odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej garażu będzie zaliczać do podatkowych kosztów proporcjonalnie do stopnia wykorzystywania go na cele działalności gospodarczej, czyli w tej samej proporcji, w jakiej używa auta do celów biznesowych i prywatnych.

Uważała, że tak samo powinna postąpić z wydatkami na utrzymanie garażu (opłaty za prąd, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie garażu, opłaty administracyjne, koszty utrzymania czystości garażu). Spodziewała się, że je również zaliczy do podatkowych kosztów według proporcji wyliczonej na podstawie rzeczywistego wykorzystania auta w działalności gospodarczej i do użytku prywatnego.