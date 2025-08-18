Obecnie deklaracje te i informacje mogą być przesyłane elektronicznie tylko z wykorzystaniem ePUAP oraz systemu teleinformatycznego organu jednostki samorządu terytorialnego.
W innych sprawach podatnicy mogą wysyłać korespondencję do fiskusa za pomocą swojego adresu do doręczeń elektronicznych. Tak samo chcieliby postępować w sprawach dotyczących podatków lokalnych – wynika z informacji napływających od gmin. Umożliwią im to planowane zmiany.
Wejdą one w życie już następnego dnia po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Projekty nowelizacji rozporządzeń w sprawie:
- deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
- sposobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
- sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
- sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Wszystkie są w konsultacjach.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję