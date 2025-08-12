Tym samym o kolejny rok zostanie przedłużone wyłączenie, które obowiązuje od lipca 2022 r. Dotyczy ono PIT i CIT potrącanych w Polsce (czyli u źródła) od wypłacanych za granicę np. odsetek, dywidend, należności licencyjnych (art. 41 ust. 4d i ust. 10 ustawy o PIT i art. 26 ust. 2c ustawy o CIT).

Zasadniczo płatnicy techniczni, czyli podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze, powinni stosować w tych przypadkach mechanizm pay and refund przewidziany w art. 41 ust. 12 ustawy o PIT i art. 26 ust. 2e ustawy o CIT (przepisy te obowiązują od 1 stycznia 2019 r.). Polega on na tym, że płatnik musi potrącić podatek u źródła według krajowej stawki (19 proc. i 20 proc.), gdy suma należności z tytułu odsetek, należności licencyjnych, dywidend lub przychodów z udziałów w zyskach osób prawnych wypłacanych na rzecz jednego zagranicznego podmiotu powiązanego przekroczy w ciągu roku 2 mln zł. Dopiero potem płatnik lub zagraniczny podatnik mogą się starać o zwrot nadpłaconej daniny.

Kolejne przesunięcia

Od początku funkcjonowania tych przepisów płatnicy techniczni zgłaszali, że nie są w stanie wykonać tego obowiązku. W związku z tym rozporządzeniem wyłączono ich z niego – najpierw z mocą od lipca 2022 r., następnie przedłużano to wyłączenie – do końca 2023 r., potem do końca 2024 r. i do końca 2025 r.

W tym czasie miały zostać wprowadzone w życie odpowiednie rozwiązania ustawowe. Wciąż jednak do tego nie doszło, m.in. ze względu na przyjęcie dyrektywy FASTER. Dlatego preferencja zostanie przedłużona o kolejny rok, tj. do końca 2026 r.

Etap legislacyjny

Projekty nowelizacji dwóch rozporządzeń w sprawie wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego PIT i CIT – w konsultacjach publicznych