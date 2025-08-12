Spór dotyczył możliwości zastosowania art. 311–316 unijnej dyrektywy VAT. Zgodnie z tymi przepisami sprzedawca dzieł sztuki może płacić podatek od swojej marży, jeżeli kupił dzieło od osoby niebędącej podatnikiem (konsumenta) lub podatnika VAT, dla którego transakcja jest zwolniona z opodatkowania. Sprzedającym powinien być też co do zasady twórca danego dzieła lub jego następca prawny.

W tym przypadku wydawało się, że warunki te nie zostały spełnione. Francuska galeria kupiła bowiem obrazy od brytyjskiej spółki, której wspólnikiem był twórca tych dzieł. Następnie sprzedała je, a z fiskusem rozliczyła się według procedury VAT-marża.