Spór dotyczył możliwości zastosowania art. 311–316 unijnej dyrektywy VAT. Zgodnie z tymi przepisami sprzedawca dzieł sztuki może płacić podatek od swojej marży, jeżeli kupił dzieło od osoby niebędącej podatnikiem (konsumenta) lub podatnika VAT, dla którego transakcja jest zwolniona z opodatkowania. Sprzedającym powinien być też co do zasady twórca danego dzieła lub jego następca prawny.
W tym przypadku wydawało się, że warunki te nie zostały spełnione. Francuska galeria kupiła bowiem obrazy od brytyjskiej spółki, której wspólnikiem był twórca tych dzieł. Następnie sprzedała je, a z fiskusem rozliczyła się według procedury VAT-marża.
Zakwestionowała to francuska skarbówka. Zwróciła uwagę na to, że spółka, która sprzedała dzieła sztuki na rzecz galerii, nie była ich twórcą.
Galeria zaskarżyła tę decyzję, a sąd zawiesił postępowanie i skierował pytanie prejudycjalne do TSUE.
Unijny trybunał stwierdził, że procedurą VAT-marża jest objęta dostawa przez pośrednika w handlu dziełami sztuki, które zostały mu dostarczone przez twórcę lub jego następców prawnych działających za pośrednictwem spółki, pod warunkiem że:
- twórca lub osoby uprawnione założyli tę spółkę w celu sprzedaży dzieł sztuki, które twórca stworzył,
- dostawa tych dzieł sztuki pośrednikowi jest pierwszym ich wprowadzeniem na rynek Unii Europejskiej. ©℗
orzecznictwo
Podstawa prawna
Wyrok TSUE z 1 sierpnia 2025 r., sygn. C-433/24 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia
