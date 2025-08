Przypomnijmy, że minimalny podatek dochodowy, o którym mowa w art. 24ca ustawy o CIT, był należny po raz pierwszy za 2024 r. Zapłaciły go podmioty, które wykazały stratę lub rentowność na poziomie nie większym niż 2 proc. Wpływy z tego tytułu okazały się mizerne, wyniosły niespełna 85 mln zł – informowaliśmy na łamach DGP.

Jako jeden z powodów wskazywano liczne ustawowe wyłączenia wymienione w art. 24ca ust. 14 ustawy o CIT. Jedno z nich (24ca ust. 14 pkt 8) dotyczy spółek prowadzących gospodarkę komunalną, o których mowa w rozdziale 3 ustawy o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 679). Chodzi o spółki kapitałowe utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, które prowadzą gospodarkę komunalną.

O wyjątek ten spytała spółka zależna, której wspólnikiem jest spółka gminna. Gmina jest więc udziałowcem pośrednim. Spółka zależna zajmuje się przede wszystkim remontami dla branży ciepłowniczej, np. serwisem kotłowni. Jej głównym kontrahentem jest wspólnik, czyli gminna spółka odpowiedzialna za gminną gospodarkę ciepłowniczą.

Spółka zależna uważała, że i ona jest wyłączona z obowiązku zapłaty minimalnego CIT. Przywołała poglądy doktryny, zgodnie z którymi „wszystkie spółki zależne od spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego mieszczą się w podmiotowym zakresie pojęcia „gospodarka komunalna”. Jeżeli wykonują one przy tym działalność mieszczącą się w zakresie zadań własnych spoczywających na macierzystych jednostkach samorządu terytorialnego, to wykonują one wówczas gospodarkę komunalną w znaczeniu normatywnym”. Spółka uważała, że nie ma znaczenia to, iż sama świadczy takie usługi (w zakresie gospodarki komunalnej) w niewielkim stopniu.

Nie zgodził się z nią dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zwrócił uwagę na to, że ustawowe wyłączenie dotyczy wyłącznie spółek z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, a więc takich, w których samorząd jest bezpośrednim udziałowcem.

To, że wspólnik spółki zależnej jest podmiotem, w którym 100 proc. udziałów ma gmina, nie powoduje, że sama spółka zależna jest z udziałem jednostki samorządu terytorialnego. Takim podmiotem jest jej wspólnik, a nie ona sama – wyjaśnił dyrektor KIS.

Nie zgodził się też ze spółką, że prowadzi ona gospodarkę komunalną. Sama bowiem wskazała we wniosku, że zajmuje się wytwarzaniem ciepła wyłącznie w niewielkim stopniu, a jej główny obszar działania to inne usługi świadczone na rzecz swojego wspólnika.

Nie dotyczy jej zatem wyłączenie, o którym mowa w 24ca ust. 14 pkt 8 ustawy o CIT – podsumował organ.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 17 lipca 2025 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.202.2025.1.AJ