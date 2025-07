1 tys. zł miałaby wynosić również kwota wpisu sądowego, gdy skarga dotyczy przepisów prawa celnego. Sprawy z zakresu odpowiedzialności podatkowej osób trzecich, płatników i inkasentów kosztowałyby skarżących 750 zł, a zaskarżenie negatywnej decyzji w sprawie ulgi podatkowej (lub ulgi w innych daninach publicznych) 250 zł. Skarga na odmowę wydania opinii zabezpieczającej kosztowałaby z kolei 10 tys. zł. Wpisy uiszczane od skarg kasacyjnych wnoszonych do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz od skargi o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego byłyby zasadniczo dwukrotnie wyższe. W przypadku wpisów stosunkowych nie mogłyby jednak przewyższać 4 proc. wartości przedmiotu zaskarżenia i wynosić więcej niż 100 tys. zł. Wpisy stałe nie mogłyby zaś być wyższe niż 10 tys. zł.

Wprowadzenie podwyżek zakłada opublikowany już projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wnioskodawca, czyli minister sprawiedliwości, przekonuje, że podwyższenie kwoty wpisów jest niezbędne. Stawki nie były bowiem nowelizowane od 2004 r., podczas gdy w tym samym czasie przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, ogłaszane przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, wzrosło o ponad 256 proc. Dla porównania – ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 959 ze zm.) była nowelizowana już kilkadziesiąt razy.

Minister sprawiedliwości przekonuje w związku z tym, że planowane podwyżki kwot wpisów nie będą znacząco uderzać w finanse skarżących. Zróżnicowanie ich wysokości w zależności od tego, czy skarga jest wnoszona w I, czy w II instancji, tłumaczy zaś tym, że sprawy toczące się przed NSA wymagają pogłębionej analizy. Minister uważa także, że dzięki temu strony będą zmuszone do „bardziej rozważnej oceny merytorycznych podstaw wniesienia skargi kasacyjnej”. Zmniejszenie liczby niezasadnych skarg, które trafiają do NSA, mogłoby, według projektodawcy, przyśpieszyć postępowanie drugoinstancyjne. Zdaniem resortu potwierdzają to dane statystyczne, z których wynika, że w latach 2019–2023 średnioroczny wpływ skarg kasacyjnych był na poziomie ok. 19 tys. NSA uwzględniał jedynie co piątą skargę. Nowe rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni po jego ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Etap legislacyjny:

Projekt w konsultacjach publicznych