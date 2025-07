Ministerstwo Finansów zaproponowało, aby przewozy betonu gotowego do wylania i „innych towarów w postaci gotowej do wbudowania na bazie spoiw mineralnych” były zgłaszane do bazy SENT. Nowy obowiązek ma dotyczyć również dostaw realizowanych do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Każda dostawa będzie musiała zostać potwierdzona (przez podmiot odbierający, jeśli jest nim przedsiębiorca, lub przez dostawcę, jeżeli odbiorcą jest konsument). W przypadku, gdy transporty betonu realizowane będą na podstawie umowy o roboty budowlane lub umowy na jego dostawę, wysyłający będzie mógł złożyć jedno zgłoszenie kontraktowe. W tym celu umowa powinna przewidywać przewóz ponad 1 tys. m sześc. towaru.