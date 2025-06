Wyrok ten wpisuje się w ugruntowaną już linię orzeczniczą. Wcześniej sąd kasacyjny orzekł tak m.in. w wyrokach z 28 lutego 2023 r. (sygn. akt II FSK 2010/20), 6 czerwca 2023 r. (II FSK 2963/20) i 22 lutego 2024 r. (II FSK 1448/23).

W najnowszej sprawie spółka również uważała, że powinna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup sprzętu komputerowego oraz energii elektrycznej. Tłumaczyła, że są one niezbędne do wydobycia waluty wirtualnej. Powołała się na art. 15 ust. 11 ustawy o CIT, który pozwala odliczać od przychodu „wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej”.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że kopanie waluty wirtualnej nie jest jej nabyciem, tylko pierwotnym wydobyciem, które można porównać do wytworzenia.

Dlatego uznał, że nakłady poniesione na zakup sprzętu oraz na prąd nie są bezpośrednimi wydatkami na nabycie waluty wirtualnej i nie mogą być odliczone na podstawie art. 15 ust. 11 ustawy o CIT.

Tylko wtórne nabycie kryptowaluty uprawnia do odliczenia kosztów

Spółka przegrała w sądach. WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 2949/21) zgodził się z fiskusem, że „nabycie” waluty wirtualnej, o którym mowa w art. 15 ust. 11 ustawy o CIT, należy interpretować jako nabycie wtórne, tj. od innego podmiotu, a nie jako pierwotne pozyskanie waluty poprzez jej kopanie. WSA zaznaczył, że ma świadomość, iż proces kopania kryptowaluty nie jest bezkosztowy. W jego ocenie świadomość tę miał również ustawodawca, a mimo to, nowelizując 1 stycznia 2019 r. ustawę o CIT, zastrzegł, że za koszty podatkowe mogą zostać uznane wyłącznie wydatki poniesione bezpośrednio na nabycie waluty wirtualnej oraz te związane z jej zbyciem.

WSA orzekł więc, że choć wydatki poniesione na sprzęt i energię są związane z działalnością gospodarczą spółki, to mają charakter pośredni, a nie bezpośredni.

NSA był tego samego zdania. Stwierdził, że kopanie waluty wirtualnej nie prowadzi do jej nabycia w rozumieniu art. 15 ust. 11 ustawy o CIT.

- Wydatki na sprzęt oraz energię elektryczną zużytą podczas kopania kryptowaluty nie mogą być uznane za koszt nabycia jednostki kryptowaluty, ponieważ nie dochodzi do przejścia prawa własności waluty wirtualnej z jednego podmiotu na drugi – wyjaśniła sędzia Anna Dumas.

Wyrok NSA z 18 czerwca 2025 r., sygn. akt II FSK 1224/22