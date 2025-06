Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi to właśnie osoba obdarowana jest zobowiązana do rozliczenia tego podatku. W przypadku gdy dziecko nie ukończyło jeszcze pełnoletności, za rozliczenie podatku odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni. Jest to bardzo ważne, aby znać szczegółowe zasady i terminy dotyczące tego obowiązku, by nie zostać zaskoczonym przez urząd skarbowy i nie narazić się na niepotrzebne kary finansowe.

Przepisy podatkowe dzielą osoby przekazujące prezenty na trzy grupy podatkowe, które decydują o wysokości kwoty wolnej od podatku oraz o obowiązku zgłoszenia darowizny do urzędu skarbowego. Do pierwszej grupy należą najbliżsi krewni, czyli między innymi rodzice, małżonkowie, dzieci, pasierbowie, rodzeństwo oraz teściowie. Druga grupa obejmuje dalszą rodzinę, na przykład zstępnych rodzeństwa czy małżonków rodzeństwa. Trzecia grupa to osoby niespokrewnione z obdarowanym, czyli znajomi lub osoby zupełnie obce. Wiedza, do której grupy należy darczyńca, jest istotna, ponieważ na jej podstawie określa się wysokość kwoty wolnej od podatku oraz obowiązek zgłoszenia darowizny do fiskusa.

Kwoty wolne od podatku w 2025 roku i ich znaczenie przy komunijnym prezencie dla dziecka

W roku 2025 znacznie zwiększono limity kwot wolnych od podatku od darowizn. Dla osób należących do pierwszej grupy podatkowej limit ten wynosi 36 120 złotych. Dla drugiej grupy limit wolny od podatku to 27 090 złotych, natomiast dla trzeciej grupy osób kwota wolna od podatku została ustalona na poziomie 5733 złote. Warto pamiętać, że do tych kwot zalicza się suma wszystkich darowizn otrzymanych od jednej osoby w ciągu ostatnich pięciu lat. Oznacza to, że jeśli dziecko otrzymało już wcześniej podarunki od tej samej osoby, na przykład od dziadków, należy zsumować ich wartość, aby ocenić, czy przekroczono limit kwoty wolnej od podatku.

Jak uniknąć podatku od prezentu. Obowiązek zgłoszenia darowizny

Podatek od darowizny można całkowicie uniknąć, jeśli zgłosimy prezent do urzędu skarbowego w odpowiednim terminie. W przypadku darowizn od najbliższej rodziny należy złożyć deklarację SD-Z2 w ciągu sześciu miesięcy od daty otrzymania podarunku. Najlepiej, aby prezent w formie gotówki został przelany na konto bankowe dziecka, dzięki czemu będzie można przedstawić w urzędzie potwierdzenie przelewu. Zgłoszenia dokonują rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Jest to kluczowy krok, który pozwala na zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku, nawet gdy wartość prezentu przekracza ustawowy limit.

Jeśli podarunek pochodzi od dalszej rodziny, na przykład cioci lub wujka, którzy należą do drugiej grupy podatkowej, zgłoszenia wymaga każda darowizna przekraczająca 27 090 złotych. W takiej sytuacji rodzice dziecka muszą wypełnić formularz SD-3 i uregulować należny podatek. W przypadku darowizn od osób niespokrewnionych, czyli należących do trzeciej grupy podatkowej, podatek naliczany jest od darowizn o wartości wyższej niż 5733 złote. Podatnik ma obowiązek złożyć odpowiednią deklarację podatkową oraz uiścić podatek w terminie przewidzianym przez przepisy podatkowe.

Rodzice nie muszą obawiać się podatku, jeśli prezent od najbliższej rodziny nie przekracza kwoty 36 120 złotych. Nawet jeśli ta wartość zostanie przekroczona, pod warunkiem że darowizna zostanie zgłoszona do urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od jej otrzymania, podatek nie zostanie nałożony. Znajomość tych zasad pozwala uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek oraz pozwala spokojnie świętować Pierwszą Komunię bez zbędnych formalności. To ważne, aby rodzice i opiekunowie mieli świadomość obowiązujących przepisów i w razie potrzeby skonsultowali się z doradcą podatkowym lub prawnikiem specjalizującym się w prawie podatkowym.

Podatek od darowizny związany z prezentami na Komunię Świętą to kwestia, którą należy traktować poważnie. Przepisy podatkowe precyzują, kiedy i komu trzeba zgłosić otrzymaną darowiznę oraz kiedy trzeba zapłacić podatek. Najważniejsze jest, aby znać przynależność darczyńcy do odpowiedniej grupy podatkowej, uwzględnić kwoty wolne od podatku obowiązujące w 2025 roku oraz przestrzegać terminów zgłoszeń do urzędu skarbowego. Tylko wtedy można mieć pewność, że nie będzie żadnych nieprzyjemnych niespodzianek ze strony fiskusa.