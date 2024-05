Drony, smartfony, quady, biżuteria – to tylko niektóre z przykładów upominków, które coraz częściej trafiają do rąk dzieci przystępujących do Komunii. Warto jednak pamiętać, że tego typu prezenty mogą wzbudzić zainteresowanie Urzędu Skarbowego. Dlaczego? Ponieważ z perspektywy fiskusa stanowią one darowiznę, od której w pewnych sytuacjach należy odprowadzić podatek.