OPINIA

Dominika Kamińska, doradca podatkowy, counsel w GWW Legal & Tax

Brak regulacji pogłębił spór

W mojej ocenie należało spodziewać się takiego rozstrzygnięcia.

Co prawda na przełomie ostatnich lat doświadczamy dwóch sprzecznych linii orzeczniczych, gdzie początkowo przeważało podejście profiskalne, jednak w drugiej połowie 2024 r. skład orzekający NSA zmienił podejście i w swoich orzeczeniach, które odczytywano jako utrwaloną linię orzeczniczą, przychylał się do argumentacji podatników przemawiającej za kierowaniem się momentem wytworzenia i dostarczenia energii elektrycznej.

Odnosząc się natomiast do kwestii okresu przejściowego i braku regulacji w tym zakresie, uznać należy, że jest to kwestia, która niepotrzebnie pogłębiła spór w tej sprawie. Wydawało się, że wprowadzony w życie 18 grudnia 2021 r. art. 162a Ustawa o podatku akcyzowym precyzujący, że przy kalkulacji zwolnienia należy stosować stawkę podatku obowiązującą w dacie wytworzenia i dostarczenia energii do zużycia ostatecznie rozstrzygnął wątpliwość, niestety stało się inaczej. Chociaż przepis ten stanowił jedynie doprecyzowanie, upatrywano w nim nową regulację, co przy profiskalnym podejściu bezpodstawnie uzasadniało stosowanie dla okresu przejściowego zasady kalkulacji wg stawki obowiązującej w dacie otrzymania decyzji URE, a więc według stawki niższej 5 zł/1MWh. Takie podejście już na samym początku nie znajdowało żadnego uzasadnienia, bo skoro ustawodawca nie uregulował explicite sytuacji przejściowej, to oznaczało, że powinny mieć zastosowanie ogólne reguły intertemporalne polegające na ocenie skutków podatkowych zdarzenia według prawa obowiązującego w chwili jego zaistnienia.

W tym kontekście należy zauważyć jeszcze jeden skutek, jaki wynika z wczorajszego orzeczenia, a mianowicie zagadnienie prawne, za jakie do tej pory uznawano sprawę poddaną pod dzisiejsze obrady składu siedmiu sędziów NSA, nie stanowi zagadnienia wstępnego. Spowoduje to zatem podjęcie z zawieszenia licznych postępowań, które organy podatkowe zawiesiły na okoliczność uchwały, jaka miała zapaść w dzisiejszej sprawie.