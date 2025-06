Chodziło o mężczyznę, który kupił uszkodzony wóz strażacki, następnie poddał go naprawom i sprzedał ochotniczej straży pożarnej w ramach przetargu publicznego. Za zakup zapłacił 72 tys. zł, a sprzedał za 330 tys. zł.

Spór z fiskusem wynikł z tego, że mężczyzna prowadził działalność gospodarczą w zakresie m.in. sprzedaży hurtowej i detalicznej pojazdów samochodowych. Sam jednak przekonywał, że sprzedaż wozu nie była związana z tą działalnością. Twierdził, że kupił wóz do celów prywatnych i zamierzał go wykorzystywać na rajdach lub festynach. Wprawdzie go sprzedał, ale – jak tłumaczył – była to transakcja jednorazowa, wynikła z zainteresowania strażaków, którzy sami namawiali go do sprzedaży wozu.