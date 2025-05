Spytała o to podatniczka, która jest opiekunem prawnym swojego męża. Na skutek wypadku oraz wynikłej z tego postępującej choroby mąż pozostaje pod stałą opieką żony.

W 2023 r., postanowieniem sądu, mąż został całkowicie ubezwłasnowolniony. Kobieta chciała się upewnić, że mimo tego może rozliczyć swoje dochody za 2024 r. wspólnie z dochodami męża, którego sama jest rzeczywistym opiekunem prawnym.

We wniosku o interpretację podkreśliła, że nadal z mężem są małżeństwem i mieszkają razem, a dochody z prowadzonego wspólnie gospodarstwa domowego są przeznaczane na wspólne potrzeby bytowe, z tego znaczna ich część – na leczenie i rehabilitację męża.

Dyrektor KIS stwierdził jednak, że mimo tych okoliczności, wspólne rozliczenie PIT jest niemożliwe. Zwrócił uwagę na to, że wskutek ubezwłasnowolnienia męża powstała z mocy prawa rozdzielność majątkowa. Tak wynika z art. 53 par. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W rezultacie nie jest spełniony jeden z warunków uprawniających do wspólnego opodatkowania małżonków. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 2 ustawy o PIT małżonkowie muszą pozostawać we wspólności majątkowej przez cały rok podatkowy (wyjątek dotyczy tylko osób, które zawarły związek małżeński w trakcie roku podatkowego).

Dyrektor KIS odniósł się też do argumentu podatniczki, że inaczej jest, gdy ze wspólnego rozliczenia PIT korzysta samotny rodzic lub opiekun prawny. Może on rozliczyć się nawet z pełnoletnim dzieckiem, jeżeli otrzymuje ono zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną (art. 6 ust. 4c pkt 2 ustawy o PIT).

To rozwiązanie nie jest skierowane do małżonków, nawet gdy jedno z nich jest osobą ubezwłasnowolnioną i niepełnosprawną i otrzymuje świadczenie opiekuńcze – wyjaśnił organ. ©℗