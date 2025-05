Chcę kupić budynek letniskowy, który jest ogrzewany i ocieplony, podłączony do sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i internetowej oraz ma wszelkie standardowe udogodnienia domu mieszkalnego. Przez obecnych właścicieli budynek jest wykorzystywany jako dom letniskowy i tak jest zgłoszony przez nich do opodatkowania. Po nabyciu planuję go jednak przekształcić z letniskowego na mieszkalny i w nim zamieszkać. Czy w przypadku tej transakcji można skorzystać ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli przed tym zakupem nie mam żadnych praw do jakiejkolwiek nieruchomości mieszkalnej?