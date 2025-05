Spytała o to firma, której pracownicy jeżdżą w podróże służbowe (np. na targi, spotkania z klientami) swoimi prywatnymi samochodami. Spółka chciała się upewnić, że opłat za parkingi i przejazdy autostradami nie należy rozliczać w ramach ewidencji przebiegu pojazdów (kilometrówki), a od zwróconych pracownikom kosztów z tego tytułu nie musi ona potrącać zaliczki na PIT.

Zwrócona opłata za parking i autostradę - poza kilometrówką

Dyrektor KIS to potwierdził. Zwrócił uwagę na par. 2 pkt 2 lit. d rozporządzenia dotyczącego podróży służbowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2190). Przepis ten odnosi się do „niezbędnych, udokumentowanych wydatków” innych niż diety oraz zwrot kosztów przejazdów, dojazdów i noclegów. To pracodawca decyduje o zwrocie tych innych wydatków poniesionych faktycznie przez pracownika, które nie są limitowane i które muszą mieć związek z wykonaną podróżą – wyjaśnił organ. Podkreślił, że wydatki te muszą być prawidłowo udokumentowane.

Zwrócona opłata za parking i autostradę - bez PIT

W konsekwencji zwrócone koszty z tego tytułu, choć stanowią dla pracownika przychód, to zwolniony z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o PIT w związku z par. 2 pkt 2 lit. d rozporządzenia - stwierdził organ. Wyjaśnił, że zwrotu tych kosztów nie wlicza się do kosztów przejazdu rozliczanych w oparciu o tzw. kilometrówkę.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 13 maja 2025 r., sygn.0115-KDIT2.4011.170.2025.1.ŁS