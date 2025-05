Spytał o to podatnik, który dorabia w ten sposób na dwóch platformach internetowych. Na jednej oferuje płatną subskrypcję, dzięki której zainteresowani mogą kupić cyfrowe grafiki generowane przez sztuczną inteligencję. Dotychczas zarobił na tym niespełna 1,8 tys. zł.

Na drugiej platformie podatnik klonuje swój głos za pomocą modelu sztucznej inteligencji i udostępnia go do celów komercyjnych. W tym wypadku zarobił dotychczas niecałe 1,3 tys. zł.

Podatnik uważał, że nie jest to działalność gospodarcza, bo – jak podkreślił – nie działa w sposób zorganizowany ani systematyczny. Treści raz umieszczone na platformie pozwalają mu uzyskiwać przychody, które jednak nie są regularne. Poza tym – dodał – nie planuje rozwijać tej działalności, traktuje ją jedynie jako uzupełniającą wobec głównego źródła przychodów (umowy o pracę).

Uważał więc, że powinien wykazać te przychody w zeznaniu rocznym PIT jako pochodzące z tzw. innych źródeł i zapłacić od nich podatek według skali (12 proc. i 32 proc.).

Dyrektor KIS zgodził się, że działania podatnika nie spełniają definicji działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o PIT. Nie uzyskuje on też przychodów ze sprzedaży praw majątkowych, ponieważ głos sklonowany przez modele sztucznej inteligencji nie pozwala rozpoznać konkretnej osoby, nie jest na tyle charakterystyczny i wyróżniający się, aby można było wskazać konkretną osobę, od której pochodzi.

Podatnik uzyskuje zatem przychód z tzw. innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT – potwierdził dyrektor KIS.

Uznał, że to samo dotyczy przychodu ze sprzedaży cyfrowych grafik, wygenerowanych przez modele sztucznej inteligencji. Nie są to efekty pracy człowieka, ponieważ określa on jedynie, za pomocą komend, kluczowe słowa czy reguły algorytmów. Powstała grafika nie jest więc utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 24 ze zm.) – potwierdził organ.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 29 kwietnia 2025 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.190.2025.1.MN