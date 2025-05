Zlikwidowany zostanie też obowiązek publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej. Te korzystne dla podatników zmiany wynikają z czterech projektów nowelizacji przyjętych wczoraj przez Radę Ministrów. Teraz trafią one do rozpatrzenia przez Sejm.

Vacatio legis

Pierwszy projekt z zaakceptowanych przez rząd wprowadzi zmiany do ordynacji podatkowej. Zakłada on, że zasadą będzie co najmniej sześciomiesięczne vacatio legis, czyli okres od dnia ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw do dnia jej wejścia w życie (proponowany nowy art. 1b par. 2 ordynacji podatkowej). Ta zasada ma dotyczyć projektów ustaw, które będą zawierać niekorzystne rozwiązania dla podatników, płatników lub inkasentów, a także ich następców prawnych lub osób trzecich. Chodzi w szczególności o przepisy, które będą zwiększać podatkowe obciążenia, ograniczać uprawnienia lub wprowadzać zmiany obowiązujących zasad opodatkowania.

Tak długie vacatio legis nie będzie jednak wymagane, jeżeli będzie przemawiać za tym:

- ważny interes publiczny lub

- konieczność wdrożenia lub wykonania przepisów Unii Europejskiej.

O przyczynach odstąpienia od nowej zasady rząd będzie musiał poinformować w uzasadnieniu do projektu.

Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2026 r., a nowa zasada będzie dotyczyć projektów przyjętych przez Radę Ministrów po 31 grudnia 2025 r.

Przypomnijmy, że trwają też prace nad inną zmianą, która ma dotyczyć rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Ta jednak jest w innym projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej (nr UDER2), który jeszcze nie trafił na rząd.

Zwolnienie z VAT

Inny przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy o VAT zakłada podwyższenie, od 1 stycznia 2026 r., rocznego limitu zwolnienia z VAT - z 200 tys. zł do 240 tys. zł rocznej sprzedaży. Nowy limit sprzedaży będzie dotyczyć też podatników posiadających siedzibę działalności gospodarczej w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, korzystających w Polsce ze zwolnienia w ramach procedury SME (z ang. Small and Medium-sized Enterprises). Przypomnijmy, że została ona wprowadzona od 1 stycznia 2025 r. (art. 113a ustawy o VAT). Warunkiem stosowania zwolnienia jest jednak nieprzekroczenie ogólnounijnego limitu wynoszącego 100 tys. euro. Ten się nie zmieni.

Kontrole celno-skarbowe

Rząd zgodził się też na zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej i o VAT.

Dzięki nim ma być jasne, że podczas kontroli celno-skarbowej podatnik może nie tylko skorygować deklarację, ale też złożyć samą deklarację. Będzie miał na to 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Jeżeli organ ją uwzględni, będzie to oznaczać zakończenie kontroli. Deklarację podatkową będzie można złożyć także w ciągu 14 dni od doręczenia wyników kontroli celno-skarbowej.

Doprecyzowane zostanie też, że złożenie deklaracji w ciągu 14 dni od dnia wszczęcia kontroli (tj. w trybie art. 62 ust. 4 ustawy o KAS) będzie skutkowało zastosowaniem maksymalnie 15-proc. stawki sankcji VAT. Zgodnie z obecnymi przepisami taka stawka jest przewidziana tylko w przypadku złożenia korekty deklaracji po wszczęciu kontroli.

Projekt potwierdza też, że po zakończeniu kontroli celno-skarbowej podatnik będzie mógł złożyć korektę tylko częściowo uwzględniającą jej ustalenia. Dziś jeżeli podatnik złoży częściową korektę, organ nadal prowadzi postępowanie, co do wszystkich kwestii, również tych objętych korektą. Po nowelizacji będzie można ograniczyć zakres sporu.

Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2026 r. Zgodnie z przepisami przejściowymi nowe regulacje będą dotyczyć podmiotów, wobec których kontrole zostaną wszczęte dopiero po wejściu w życie nowych przepisów.

Strategia podatkowa

Rada Ministrów zgodziła się też na zmiany w ustawie o CIT tj. likwidację przepisów zobowiązujących największe firmy i podatkowe grupy kapitałowe do publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej. Uchylony zostanie więc art. 27c ustawy o CIT. Obecnie, informację o realizowanej strategii podatkowej trzeba opublikować na swojej stronie internetowej, do końca 12 miesiąca następnego roku, a następnie przekazać link do tej strony urzędowi skarbowemu. Za nieprzekazanie linka grozi kara nawet do 250 tys. zł.

Zmiana wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Natomiast jeżeli termin sporządzania i publikacji informacji, przypadnie po dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie nowelizacji, podatnicy będą zwolnieni z realizacji tych obowiązków.

Etap legislacyjny

Do rozpatrzenia przez Sejm trafią projekty nowelizacji:

- ordynacji podatkowej (nr UDER3),

- ustawy o podatku od towarów i usług (nr UDER14),

- ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy o podatku od towarów i usług (nr UDER7),

- ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (nr UDER17).