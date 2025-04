Przypomnijmy, że spółka nieruchomościowa to w uproszczeniu podmiot, u którego ponad połowę aktywów stanowią nieruchomości, a ich łączna wartość przekracza 10 mln zł. Jeżeli spółka prowadzi działalność dłużej niż rok, to co najmniej 60 proc. jej przychodów powinno pochodzić z nieruchomości (art. 4a pkt 35 ustawy o CIT i art. 5a pkt 49 ustawy o PIT).

Przepisy nakazują takim spółkom oraz ich wspólnikom posiadającym - choćby pośrednio - co najmniej 5 proc. głosów lub udziałów, by informowali szefa KAS o strukturze właścicielskiej takich podmiotów (art. 27 ust. 1e ustawy o CIT oraz art. 45 ust. 3f ustawy o PIT). Elektroniczne informacje CIT-N1 i PIT-N1 oraz CIT-N2 i PIT-N2 muszą zostać złożone do końca marca następnego roku.

Poseł, który o to spytał, chciał się upewnić, że obowiązek informacyjny dotyczy również udziałowców pośrednich. Poseł zwrócił uwagę na to, że przepisy w tym zakresie są niejasne, przez co wiele podmiotów może nawet nie mieć świadomości, iż ciąży na nich obowiązek informacyjny. Również sama spółka nieruchomościowa może nie wiedzieć o wszystkich swoich pośrednich udziałowcach.

Wiceminister wyjaśnił, że o obowiązku informacyjnym przesądza samo posiadanie, bezpośrednio lub pośrednio, udziałów w spółce nieruchomościowej. Na poparcie swojego stanowiska przywołał interpretację ogólną ministra finansów z 28 lutego 2023 r. (sygn. DD5.8203.7.2022). Pisaliśmy o niej szerzej w artykule „MF objaśniło przepisy dotyczące spółek nieruchomościowych” (DGP nr 42/2023).

Odpowiedź wiceministra finansów Jarosława Nenemana z 15 kwietnia 2025 r. na interpelację poselską nr 8835