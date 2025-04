Jeżeli przepisy zobowiązują pracodawcę do zapewnienia szczepień ochronnych, to pracownicy nie mają podatkowego przychodu z tego tytułu, że płaci za nie szef. Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej.

Obowiązkowe szczepienia…

… bez przychodu i bez PIT

Dobrowolne są z PIT Spytała o to jednostka budżetowa, która obsługuje oczyszczalnie ścieków oraz punkt selektywnego zbioru odpadów komunalnych (PSZOK). Wyjaśniła, że pracownikom obsługującym oczyszczalnie ścieków zamierza sfinansować szczepienia przeciwko tężcowi, WZA, durowi brzusznemu, a obsługującym PSZOK - szczepienia na tężec. Wykonują oni bowiem pracę w warunkach narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne – wyjaśniła jednostka. Obowiązkowe szczepienia… Wskazała, że obowiązek zapewnienia tych szczepień wynika m.in. z art. 222[1] par. 1 kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem „w razie zatrudnienia pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych pracodawca stosuje wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie, a jeżeli jest to niemożliwe – ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki”. Jednostka wskazała również na rozporządzenie z 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników (Dz.U. poz. 40). … bez przychodu i bez PIT Dyrektor KIS potwierdził, że kosztów tych szczepień nie należy doliczać do przychodu pracownika, jeżeli pracodawca musi je sfinansować – zgodnie z odrębnymi przepisami – pracownikom wykonującym pracę w warunkach narażonych na działanie biologicznych czynników chorobotwórczych. Tak samo stwierdził w interpretacji z 28 kwietnia 2023 r. (sygn. 0115-KDIT2.4011.69.2023.1.ŁS). Wtedy chodziło o sfinansowanie szczepionek na grypę pracownikom medycznym. Pracownik nie uzyskuje także podatkowego przychodu, gdy pracodawca pokrywa koszty badań okresowych wymaganych kodeksem pracy. Dotyczy to również tej części wykupionego przez pracodawcę pakietu medycznego, która ma zapewnić pracownikowi wymagane prawem świadczenia z zakresu medycyny pracy. Dyrektor KIS potwierdził to w interpretacji z 25 września 2023 r. (sygn. 0114-KDWP.4011.96.2023.1.ASZ). Dobrowolne są z PIT Co innego, gdy pracodawca dobrowolnie płaci za medyczne świadczenia na rzecz pracowników, np. gdy opłaca wspomniane już pakiety medyczne (z wyjątkiem świadczeń z zakresu obowiązkowej medycyny pracy) czy badania profilaktyczne, np. pod kątem wczesnego wykrywania nowotworu (interpretacja z 29 grudnia 2020 r., 0114-KDIP3-2.4011.608.2020.1.JM). Tak samo jest z nieobowiązkowymi szczepieniami. Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 4 kwietnia 2025 r., sygn.0112-KDIL2-1.4011.140.2025.2.KF