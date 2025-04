Ranking Doradców Podatkowych

Kategoria VAT

Pierwsze miejsce: Radosław Baraniewicz, Tomasz Pabiński i Jerzy Martini

Ex aequo: Radosław Baraniewicz (dyrektor w PwC) i Tomasz Pabiański (partner w PwC) Jerzy Martini (partner w MartiniTax)

/> />

/> />

/> />

Uzasadnienie pierwszego miejsca:

Radosław Baraniewicz i Tomasz Pabiański byli pełnomocnikami w sprawie zakończonej przełomowym dla podatników wyrokiem TSUE, potwierdzającym możliwość odzyskiwania VAT nadpłaconego przy sprzedaży konsumenckiej (wyrok z 21 marca 2024 r. sygn. C-606/22). W ocenie TSUE niezgodna z zasadami systemu VAT (w szczególności neutralności, skuteczności i równego traktowania) jest sytuacja, w której podatnikowi stosującemu zawyżoną stawkę VAT odmawia się prawa do zwrotu nadpłaty, tylko dlatego że transakcja dotyczy sprzedaży udokumentowanej paragonem, a nie fakturą. W praktyce chodziło o sytuacje, w której fiskus najpierw domagał się od przedsiębiorców stosowania wyższego VAT, a następnie (np. po serii niekorzystnych wyroków sądowych) przyznawał, że właściwa była niższa stawka. Organy podatkowe odmawiały zwrotu VAT, argumentując, że nadwyżka należy się nie sprzedawcy, ale konsumentom, bo to oni ostatecznie ponieśli ciężar wyższego podatku w cenie kupionego towaru lub usługi. Wyrok TSUE nie tylko potwierdza możliwość dochodzenia roszczeń o zwrot VAT nadpłaconego przy transakcjach dokumentowanych paragonem. Ma również szansę zakończyć toczącą się w Polsce od wielu lat dyskusję w sprawie bezpodstawnego wzbogacenia w VAT, w sytuacji gdy ciężar zawyżonego podatku został przerzucony na kupującego. TSUE przyznał wprawdzie, że skarbówka może podnieść taki zarzut przeciw podatnikowi, ale wyłącznie po przeprowadzeniu analizy ekonomicznej. W wyniku rozstrzygnięcia TSUE pozytywny dla podatnika wyrok wydał również NSA, co doprowadziło do zwrotu nadpłaty wraz z odsetkami (wyrok z 26 czerwca 2024 r., sygn. akt I FSK 925/18).

Ponadto Radosław Baraniewicz z sukcesem reprezentował również klienta w postępowaniu zakończonym szeroko komentowaną uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 czerwca 2024 r. (sygn. akt I FPS 1/24). NSA potwierdził w niej możliwość stosowania 5-proc. stawki VAT do sprzedaży na wynos przez sieci fast food.

Jerzy Martini reprezentował klienta przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w sprawie C-241/23 dotyczącej ustalania podstawy opodatkowania VAT przy aporcie. W wyroku z 8 maja 2024 r. TSUE przesądził, że podstawę opodatkowania aportu nieruchomości wnoszonego przez spółkę do innej spółki w zamian za akcję tej ostatniej ustala się na podstawie wartości emisyjnej akcji, jeżeli strony uzgodniły, że zapłatą za aport będzie ta wartość emisyjna. Kończy to wieloletnie spory między podatnikami a organami podatkowymi. Wyrok ma duże znaczenie praktyczne i w jego konsekwencji wielu podatników uwolniło się już od zarzutu odliczenia VAT w zbyt dużej wysokości (patrz m.in.: wyroki NSA o sygn. I FSK 1748/20, I FSK 2003/18, I FSK 216/21, I FSK 1793/20, I FSK 544/21, I FSK 659/21, I FSK 770/20).

Jerzy Martini był także pełnomocnikiem w głośnej sprawie zakończonej przełomowym wyrokiem NSA z 2 grudnia 2024 r. (sygn. akt I FSK 1865/21). Wynika z niego, że przedsiębiorca nie może ponosić odpowiedzialności za oszustwa podatkowe zarządcy tymczasowego. W sprawie, której dotyczył spór, zarządca tymczasowy, posługując się pustymi fakturami, wyprowadził ze spółki miliony złotych. Organ podatkowy zakwestionował odliczenie VAT z fikcyjnych faktur, choć spółka padła ofiarą oszustwa. W ocenie NSA obciążanie spółki skutkami działań narzuconego przez państwo zarządcy narusza zasadę demokratycznego państwa prawa (art. 2 Konstytucji RP). Sąd kasacyjny wziął pod uwagę całokształt okoliczności sprawy, stwierdzając, że spółka padła w istocie ofiarą przestępczego procederu, popełnionego na jej szkodę przez zarządcę i związane z nim osoby.

Drugie miejsce: Małgorzata Militz

Małgorzata Militz (wspólniczka w GWW Legal & Tax)

/> />

Trzecie miejsce: Maciej Dybaś i Tomasz Siennicki

Ex aequo: Maciej Dybaś (partner w CRIDO) i Tomasz Siennicki (wspólnik w KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec i Partnerzy)

/> />

/> />

Kategoria PIT

Pierwsze miejsce w Rankingu Doradców Podatkowych: Dorota Kosacka i Bartłomiej Biały

Ex aequo: Dorota Kosacka (doradca podatkowy w DBO Polska) i Bartłomiej Biały (partner zarządzający Biały Tax Lawyers)

/> />

/> />

Uzasadnienie pierwszego miejsca w kategorii PIT:

Dorota Kosacka jako pełnomocnik doprowadziła do wydania przez NSA kilku ważnych wyroków. Wśród nich orzeczenie istotne dla podatników otrzymujących w darowiźnie przedsiębiorstwo, do którego składników majątku należą towary handlowe czy surowce potrzebne do wytworzenia gotowych wyrobów. Z dotychczasowego orzecznictwa wynikało, że ich wartość nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. W sprawie, którą prowadziła Dorota Kosacka, NSA uznał inaczej. W wyroku z 9 października 2024 r. (sygn. akt II FSK 84/22) potwierdził, że obdarowany może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty poniesione przez darczyńcę (będącego przedsiębiorcą) związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, które zgodnie z ustawą podlegałyby potrąceniu w okresach sprawozdawczych przypadających po dokonaniu darowizny.

Doradczyni uzyskała również korzystny wyrok w sprawie mającej duże znaczenie praktyczne, ze względu na powiązania VAT i podatku dochodowego, kiedy to zaległość w jednym podatku wiąże się ściśle z powstaniem nadpłaty w drugim. Zdarza się, że po kontroli organu podatkowego w zakresie VAT podatnik składa wniosek o stwierdzenie nadpłaty w zakresie podatku dochodowego. Organy podatkowe zawieszają postępowanie w sprawie nadpłaty do czasu rozstrzygnięcia przez sąd sporu w zakresie VAT. W sprawie prowadzonej przez Dorotę Kosacką NSA uznał, że nie może być to podstawą do zawieszenia postępowania, co finalnie umożliwiło podatnikowi uzyskanie nadpłaty w podatku dochodowym przed zakończeniem sporu w VAT (wyrok NSA z 4 czerwca 2024 r., sygn. akt II FSK 1114/21). W 2024 r. Dorota Kosacka wraz ze swoim zespołem zakończyła pozytywnie łącznie ponad 100 spraw. Pozytywne rozstrzygnięcia obejmowały zarówno korzystne rozstrzygnięcia sądów administracyjnych, organów podatkowych, jak i interpretacje potwierdzające korzystną dla podatników wykładnię przepisów prawa podatkowego.

Bartłomiej Biały zyskał uznanie kapituły rankingowej osiągnięciami w zakresie unikatowych rozwiązań w zakresie PIT. Doradca opracował i wdrożył m.in. innowacyjną koncepcję podziału aktywów należących do osób fizycznych zgromadzonych w spółce luksemburskiej. Równocześnie z podziałem grupy konieczne było zabezpieczenie procesu sukcesji dzielonych aktywów na podstawie dwóch polskich fundacji rodzinnych, które przejęły inwestycje spółki luksemburskiej. Projekt wymagał unikatowych kompetencji łączących wiedzę z obszaru PIT w Polsce i Luksemburgu, w tym podatku od dochodów z zagranicznych jednostek kontrolowanych (CFC) osiąganych przez osoby fizyczne jako fundatorów fundacji rodzinnych, mających udziały w takich spółkach. Bartłomiej Biały uzyskał przełomowe (i jedne z pierwszych w Polsce) interpretacje podatkowe potwierdzające zwolnienie z CFC dochodów osiąganych przez fundacje rodzinne. Precedensowy charakter interpretacji wynikał z uzyskania potwierdzenia zwolnienia osób fizycznych z CFC w sytuacji, w której osoby te sprawują kontrolę nad fundacjami rodzinnymi inwestującymi w spółki stanowiące jednostki CFC na gruncie ustaw o podatkach dochodowych (indywidualne interpretacje podatkowe z 8 lipca 2024 r., nr 0115-KDIT1.4011.387.2024.1.MR, oraz 30 lipca 2024 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.493.2024.1.JM).

Bartłomiej Biały uzyskał również przełomową interpretację podatkową pozwalającą na objęcie ryczałtem od przychodów zagranicznych dochodów inwestora m.in. ze zbycia walut wirtualnych (osiąganych za pośrednictwem giełd zagranicznych), dywidend i zbycia udziałów w spółkach zagranicznych oraz wynajmu i zbycia nieruchomości położonych poza Polską. Interpretacja potwierdza też, że na prawo do opodatkowania ryczałtem nie wpływa moment nabycia danego aktywa zagranicznego ani rezydencja podatkowa nabywcy określonych aktywów (interpretacja indywidualna z 27 grudnia 2024 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.761.2024.2.MS2).

Drugie miejsce: Grzegorz Sysz

Grzegorz Szysz (partner w Grant Thornton)

/> />

Trzecie miejsce: Anna Misiak

Anna Misiak (szef Zespołu Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców MDDP)

/> />

Kategoria CIT

Pierwsze miejsce: Grzegorz Niebudek

Grzegorz Niebudek (partner w LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz)

/> />

Uzasadnienie pierwszego miejsca w kategorii CIT:

Grzegorz Niebudek wygrał w 2024 r. przed sądami administracyjnymi w sprawach kluczowych dla branży hotelarskiej. Sądy potwierdziły, że hotele nie mają obowiązku zapłaty podatku od przychodów z budynków oraz że nie są spółkami nieruchomościowymi. Orzekł, że usługi hotelarskie nie mogą być uznane za usługi o podobnym charakterze do umów najmu, dzierżawy lub leasingu, co ma fundamentalne znaczenie dla sektora hotelarskiego. Zespół pod kierownictwem Grzegorza Niebudka sfinalizował ponadto restrukturyzacje i utworzenie podatkowej grupy kapitałowej dla największej polskiej grupy hotelarskiej (aktywa ok. 2,2 mld zł, 9 spółek i ponad 50 hoteli). Kapituła doceniła też inne projekty realizowane przez Grzegorza Niebudka wraz z zespołem, których skala w 2024 r. była rekordowa. Flagowym przedsięwzięciem było zaplanowanie restrukturyzacji działalności, krajowej grupy spółek o przychodach przekraczających 500 mln zł.

Grzegorz Niebudek uzyskał też kilka precedensowych interpretacji, w tym potwierdzające, że wydatki fit-out spółek realizujących najem komercyjny stanowią koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami i należy je rozpoznać proporcjonalnie do długości okresu obowiązywania poszczególnych umów najmu (interpretacja z 20 listopada 2024 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.538.2024.1.MR1) oraz że dla skorzystania ze zwolnienia w minimalnym CIT grupy kapitałowe mają swobodę wyboru, z których spółek (spełniających warunki określone w art. 24ca ust. 14 pkt 6 ustawy o CIT), utworzyć grupę, a które zostawić poza grupą (interpretacja indywidualna z 12 grudnia 2024 r. nr 0111- KDIB2-1.4010.514. 2024.1. AR).

Drugie miejsce: Jowita Pustuł i Marek Sienkiewicz

Ex aequo: dr Jowita Pustuł (Pustułtax) i Marek Sienkiewicz (partner w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy)

/> />

/> />

Trzecie miejsce: Karolina Pisiewicz-Styś

Karolina Pisiewicz-Styś (doradca podatkowy w PwC)

/> />

Ceny transferowe

Pierwsze miejsce: Tomasz Gałka

/> />

Uzasadnienie pierwszego miejsca w kategorii ceny transferowe:

Tomasz Gałka z sukcesem przeprowadził w 2024 r. m.in. projekt reorganizacji dużej polskiej grupy kapitałowej poprzez scentralizowanie wybranych funkcji w spółce holdingowej, która miała się stać centrum usług wspólnych dla całej grupy (shared services center). W obszarze cen transferowych prace obejmowały przedstawienie wytycznych dotyczących ukształtowania relacji kontraktowych w grupie oraz rekomendacji w zakresie warunków, na jakich reorganizacja powinna zostać przeprowadzona, aby była zgodna z zasadą ceny rynkowej. Zakres prac obejmował w szczególności weryfikację zasadności rozliczenia wynagrodzenia należnego z tytułu restrukturyzacji i analizę przenoszonego potencjału zysku. Niezależnie od aspektów z zakresu cen transferowych projekt obejmował inne wątki podatkowe, takie jak analiza istnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, weryfikacja obowiązków z zakresu MDR, a także wątki z zakresu prawa pracy.

Tomasz Gałka, który specjalizuje się także w zagadnieniach międzynarodowego prawa podatkowego, z sukcesem reprezentował klienta w toku kontroli prowadzonej przez niemieckie organy podatkowe. Kontrola dotyczyła alokacji zysku między polskim podatnikiem a zakładem podatkowym zlokalizowanym na terenie Niemiec działającym w branży budowlanej. Dzięki pomocy doradcy udało się potwierdzić z niemieckimi organami podatkowymi ograniczony profil funkcjonalny zakładu oraz metodę kalkulacji zysku opartą na kosztach bezpośrednio ponoszonych przez zakład.

Tomasz Gałka doprowadził także do wygranej w sporze dotyczącym kwalifikacji korekty rentowności osiągniętej przez spółkę na transakcji sprzedaży wyrobów gotowych wyprodukowanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia strefowego. NSA, wbrew stanowisku fiskusa i WSA we Wrocławiu, potwierdził, że korekta rentowności i wynikający z niej przychód stanowią przychód strefowy, podlegający na zwolnieniu z CIT (wyrok NSA z 18 grudnia 2024 r., sygn. akt II FSK 359/22).

2 miejsce: Wojciech Węgrzyn

/> />

3 miejsce: Magdalena Marciniak, Jan Godyń, Elżbieta Ślusarczyk i Ewelina Stamblewska-Urbaniak

Ex aequo: Magdalena Marciniak (partner w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy), Jan Godyń (partner w Zespole Cen Transferowych Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy), Elżbieta Ślusarczyk (doradca podatkowy w Grant Thornton) i Ewelina Stamblewska-Urbaniak (partner w Crido)

/> />

/> />

/> />

/> />

Kategoria akcyza

Pierwsze miejsce: Anna Wibig i Agnieszka Kisielewska

Ex aequo: Anna Wibig (partner w Zespole Podatku Akcyzowego i ESG Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy) i Agnieszka Kisielewska (partner w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy)

/> />

/> />

Uzasadnienie pierwszego miejsca w kategorii akcyza:

Anna Wibig była zaangażowana w dwa w ostatnim czasie największe spory z obszaru akcyzy, mające znaczenie dla całych branż. Pierwszy dotyczył zwolnienia z akcyzy energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii (OZE), na podstawie umorzonych świadectw pochodzenia. Anna Wibig doradzała czołowym spółkom obrotu energią elektryczną oraz dużym odbiorcom przemysłowym, doprowadzając do przełamania negatywnej linii orzeczniczej NSA i uzyskując korzystne dla podatników rozstrzygnięcia, w tym wyroki NSA: z 18 września 2024 r. (sygn. akt I FSK 185/21) oraz z 3 października 2024 r. (sygn. akt I FSK 539/21). Zespół Deloitte kierowany m.in. przez Annę Wibig przekonał sąd kasacyjny, że energia elektryczna z OZE jest w całości zwolniona z akcyzy tj., że zwolnienie powinno być kalkulowane według stawki akcyzy obowiązującej w momencie jej wytworzenia, a nie według obowiązującej w okresie, w którym dochodzi jedynie do technicznego rozliczenia zwolnienia. Rozstrzygnięcia te mają przełomowe znaczenie w szczególności dla energii elektrycznej wytworzonej przed 1 stycznia 2019 r., podlegającej akcyzie według stawki w wysokości 20 zł/MWh (od 1 stycznia 2019 r. stawka została obniżona do 5 zł/MWh). Łączna wartość nadpłat w podatku akcyzowym za lata 2019–2021 w branży OZE, w sprawach objętych sporną kwestią, jest szacowana na istotne kwoty dla branży. Po przełamaniu negatywnej linii orzeczniczej, w 2024 r. NSA wydał kolejne korzystne orzeczenia (późniejsze sprawy o sygn. I FSK 417/21, I FSK 445/21, I FSK 1594/21).

Drugi obszar sporny to stawka akcyzy dla samochodów z napędem typu mild hybrid (miękkie hybrydy). Anna Wibig doradzała największym importerom samochodów osobowych w Polsce, budując mocną argumentację za słusznością stosowania preferencji akcyzowej oraz wspólnego stanowiska całej branży w tym zakresie. Do innych sukcesów doradczyni można zaliczyć także skuteczne doradztwo w procesach inwestycyjnych dotyczących otwarcia składów podatkowych przez czołowych producentów z branży chemicznej, papierniczej i paliwowej, doradztwo akcyzowe w strategiach dekarbonizacyjnych czy w zakresie obrotu napojami alkoholowymi za granicą przez największe sieci detaliczne.

Agnieszka Kisielewska doprowadziła m.in. do zmiany negatywnego stanowiska fiskusa w zakresie opodatkowania akcyzą brygadówek, czyli pojazdów, które spełniają funkcje osobowo-towarowe. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej cofnął skargę kasacyjną wniesioną od wyroków WSA w Warszawie, a tym samym rozpoczął wycofywanie się z tworzonej linii interpretacyjnej, że brygadówki powinny być opodatkowane akcyzą (postanowienie NSA z 26 czerwca 2024 r., sygn. akt I FSK 362/24, I FSK 363/24, I FSK 371/24). W praktyce oznacza to, że podatnicy, którzy byli zobowiązani do zapłaty akcyzy od samochodów wielofunkcyjnych, mających funkcje osobowo-towarowe będą mogli się starać o jej zwrot. Z kolej podatnicy, którzy dziś płacą akcyzę od samochodów typu van, mogą zastanowić się nad wystąpieniem z własnym wnioskiem o wiążącą informację akcyzową, co zabezpieczy ich na wypadek potencjalnych kontroli podatkowych.

Agnieszka Kisielewska z sukcesem zaangażowała się w sprawę stosowania unijnej zasady proporcjonalności również w odniesieniu do akcyzy. Przykładem jest ubiegłoroczny wyrok WSA w Poznaniu z 9 maja 2024 r. (sygn. akt I SA/Po 135/24). WSA potwierdził w nim konieczność stosowania przełomowego wyroku NSA w sprawie warunków stosowania 0-proc. stawki akcyzy (wyrok z 23 marca 2023 r., sygn. akt I FSK 66/23, gdzie pełnomocnikiem również była Agnieszka Kisielewska). Chodzi o to, czy do stosowania zerowej stawki akcyzy konieczne jest każdorazowe wystawianie dokumentu e-DD. WSA w Poznaniu w ślad za przełomowym wyrokiem NSA potwierdził, że mimo istnienia takiego wymogu w przepisach nie powinien mieć on zastosowania, gdy ten sam podmiot jest zarejestrowanym odbiorcą i podmiotem zużywającym. W takim wypadku warunek staje się nieproporcjonalny i nie realizuje celu polegającego na umożliwieniu organom podatkowym monitorowania przeznaczenia wyrobów.

Kapituła doceniła także doradztwo Agnieszki Kisielewskiej m.in. przy tworzeniu systemu rozliczeń spółdzielni energetycznej z wykorzystaniem OZE oraz wkład w zmianę stanowiska organów podatkowych, że samochody w pełni hybrydowe samoładujące (tj. FHEV) powinny podlegać obniżonej stawce akcyzy.

Drugie miejsce: Wojciech Sajdek

Wojciech Sajdek (starszy menedżer w KPMG)

/> />

Trzecie miejsce: Krzysztof Rutkowski i Marcin Zimny

Ex aequo: Krzysztof Rutkowski (partner w KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i wspólnicy) i Marcin Zimny (partner zarządzający w kancelarii Zimny Matarewicz Doradcy Podatkowi)

/> />

/> />

Kategoria cło

Pierwsze miejsce: Magdalena Chmielewska -Cholewa

Magdalena Chmielewska -Cholewa (wspólnik w KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i wspólnicy)

/> />

Uzasadnienie pierwszego miejsca w kategorii cło:

Magdalena Chmielewska-Cholewa skutecznie doradzała w 2024 r. klientom w skomplikowanych sprawach związanych z prawem celnym. Jednym z sukcesów doradczyni było uzyskanie zwolnienia podmiotowego z rozszerzonego cła antydumpingowego na części rowerowe pochodzące z Chin (przewidzianego w rozporządzeniu Komisji nr 88/97 z 20 stycznia 1997 r.), dla dwóch producentów rowerów z siedzibą w Polsce. Zwolnienie jest przyznawane podmiotom, które zajmują się produkcją rowerów na terytorium UE na istotną skalę i są w stanie wykazać, że wartość części rowerowych pochodzących z Chin na żadnym etapie nie przekracza 60 proc. łącznej wartości wszystkich części. Wyjątkowość postępowania polega przede wszystkim na tym, że jest ono prowadzone bezpośrednio przez Komisję Europejską. Z uwagi na specyfikę procedury projekty wymagały reprezentacji klienta przed KE, w tym prowadzenia formalnej korespondencji i bieżących konsultacji bezpośrednio z przedstawicielami KE. Końcowy etap postępowania wymagał również reprezentacji klienta podczas kilkudniowego audytu przedstawicieli KE w siedzibie wnioskodawcy.

Inny doceniony przez kapitułę projekt polegał na opracowaniu strategii działania w celu ograniczenia skutków zakwestionowania przez organy celne prawidłowości stosowania procedury uszlachetniania czynnego. Wartość sporu wynosiła kilkaset milionów złotych. Strategia zakładała zmianę pozwolenia na uszlachetnianie czynne z mocą wsteczną w zakresie metody obliczania długu celnego. Projekt wymagał negocjacji z organem celnym i Ministerstwem Finansów, opracowania odpowiedniej argumentacji uzasadniającej potrzebę zmiany pozwolenia z mocą wsteczną. Projekt trwał dwa lata i został zakończony z sukcesem w 2024 r. Efektem działań było niemalże 100-krotne obniżenie zobowiązana w należnościach celnych, dzięki czemu firma uniknęła likwidacji zakładu produkcyjnego. Kolejnym osiągnięciem doradczyni było uzyskanie zwrotu cła antydumpingowego wraz z odsetkami na podstawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-324/19 (eurocylinder systems AG przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Stadt). Wyjątkowość tej sprawy polegała przede wszystkim na szybkim i pozytywnym jej zakończeniu. Zwrot został przyznany w ciągu około dwóch miesięcy, bezpośrednio przez organ I instancji, co świadczy o dużej skuteczności doradczyni. Magdalena Chmielewska-Cholewa zapewniała także kompleksowe, stałe wsparcie w obsłudze pozwoleń celnych spółki, będącej jednym z największych terminali przeładunkowych w Polsce, obsługującym łańcuchy dostaw łączące Ukrainę z państwami Unii Europejskiej i portami w UE.

Drugie miejsce: Agnieszka Kisielewska i Wojciech Krajewski

Ex aequo: Agnieszka Kisielewska (partner w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy) i Wojciech Krajewski (starszy menedżer w KPMG)

/> />

/> />

Trzecie miejsce: Sławomir Czajka

Sławomir Czajka (partner w EY Polska)

/> />

Podatki i opłaty lokalne

Pierwsze miejsce w Rankingu Doradców Podatkowych: Daniel Panek, Paweł Pucher oraz Artur Sałbut

Ex aequo: Daniel Panek (starszy menedżer w CRIDO) i Paweł Pucher oraz Artur Sałbut (doradcy podatkowi w Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy)

/> />

/> />

/> />

Uzasadnienie pierwszego miejsca w kategorii podatki i opłaty lokalne:

Daniel Panek uzyskał przełomowy wyrok zwalniający z podatku od nieruchomości porty rzeczne (wyrok NSA z 13 lutego 2024 r., sygn. akt III FSK 4345/21). Wyrok miał charakter precedensowy i oznaczał przełamanie ponad 20-letniej, negatywnej dla podatników linii orzeczniczej. Daniel Panek reprezentował podatnika, który za kwotę kilkuset milionów złotych zrewitalizował port rzeczny i rozbudował infrastrukturę zapewniającą dostęp do tego portu. Fiskus odmawiał zwolnienia tej infrastruktury z podatku od nieruchomości. NSA, mimo dotychczasowej jednolicie negatywnej linii orzeczniczej, po rozpoznaniu skargi kasacyjnej doradcy, zmienił swoje stanowisko. Należy nadmienić, że w wyniku wydania tego orzeczenia Ministerstwo Finansów w toku prac nad nowelizacją ustawy o podatku od nieruchomości zmodyfikowało treść spornego zwolnienia i doprecyzowało, że od 2025 r. ma mieć ono zastosowanie jedynie do portów morskich. Niemniej jednak wyrok uzyskany przez Daniela Panka otwiera drogę do odzyskania nadpłat podatnikom mającym analogiczną infrastrukturę.

Wśród innych sukcesów doradcy należy wyróżnić m.in. ustalenie prawidłowej podstawy opodatkowania budowli położonych na terenie 14 parków handlowych w całej Polsce. Wcześniej była ona przez podatnika zawyżana. Zespół pod kierownictwem Daniela Panka przeanalizował całą infrastrukturę we wszystkich parkach handlowych, zidentyfikował wszystkie budowle na ich terenie, a następnie trafnie skalkulował podstawę opodatkowania. Efektem było odzyskanie przez podatnika nadpłat bez konieczności wchodzenia w spór sądowy. Ponadto Daniel Panek, we współpracy z zespołem technologicznym CRIDO zaprojektował i wdrożył dwa narzędzia opracowane z myślą o zmieniających się od 1 stycznia 2025 r. przepisach o podatku od nieruchomości. Ich celem było przede wszystkim wsparcie przedsiębiorców, którzy w wyjątkowo krótkim okresie musieli się przygotować do zmian w przepisach. Opracowane rozwiązanie pozwoliło na niemal w całości zautomatyzowaną ocenę, jak nowelizacja przełoży się na rozliczenia danego klienta.

Paweł Pucher i Artur Sałbut, biorąc czynny udział w konsultacjach publicznych dotyczących nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, doprowadzili do uwzględniania w niej konkretnych i korzystnych dla podatników zmian. Można wśród nich wyróżnić przede wszystkim: określenie zasad opodatkowania wyciągów narciarskich i kolei linowych, wyłączenie z opodatkowania wyrobisk górniczych czy określenie zasad opodatkowania urządzeń technicznych mających części budowlane (kluczowe z perspektywy rozwoju branży OZE).

Doradcy uzyskali ponadto przełomowe orzeczenia NSA dla branży narciarskiej. Wyroki mają szansę wyznaczyć nową, jednoznaczną linię orzeczniczą w zakresie opodatkowania infrastruktury narciarskiej (wyroki NSA o sygn. od III FSK 1417/23 do III FSK 1420/23 i od III FSK 1517/23 do III FSK1521/23). NSA kategorycznie uznał, że wyciągi narciarskie oraz koleje linowe podlegają opodatkowaniu wyłącznie od części budowlanych. Rozstrzygnięcia NSA w praktyce kończą spór podatkowy, a ich efektem jest obniżenie kosztów prowadzenia działalności całej branży narciarskiej. Doradcy uzyskali też przełomowy wyrok, w którym sąd uchylił decyzje organów podatkowych, uznając, że wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości został złożony skutecznie mimo upływu terminu przedawnienia (wyrok WSA w Gliwicach z 11 czerwca 2024 r., sygn. akt I SA/Gl 1609/23). Chodziło o to, czy regulacje zawarte w ustawie covidowej zawieszały bieg terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych również w sprawach dotyczących wniosków o stwierdzenie nadpłaty. WSA podkreślił, że uchwała NSA z 27 marca 2023 r. (I FPS 2/22), na którą powoływały się organy podatkowe nie może być automatycznie stosowana do postępowań nadpłatowych wszczętych na wniosek podatnika. Wyrok może mieć istotne znaczenie dla innych podatników, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji i którym odmówiono stwierdzenia nadpłaty z powodu przedawnienia.

Drugie miejsce: Tomasz Ficek i Jerzy Martini

Ex aequo: Tomasz Ficek (doradca podatkowy w KPMG) i Jerzy Martini (partner w MartiniTax)

/> />

/> />

Trzecie miejsce: Michał Nielepkowicz i Piotr Kalemba

Michał Nielepkowicz (partner Thedy & Partners) i Piotr Kalemba (dyrektor, Thedy & Partners)

/> />

/> />

Kapituła rankingowa przyznała w tym roku specjalne wyróżnienie za skuteczny wkład w ubiegłoroczne prace nad nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Otrzymali je: