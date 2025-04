Kto po korzystnym wyroku unijnego lub krajowego trybunału dostanie zwrot nadpłaty podatku, będzie mógł się domagać od skarbówki oprocentowania za cały czas przetrzymywania przez nią nienależnie pobranej daniny, niezależnie od tego, kiedy sam złożył wniosek o zwrot. Tak wynika z uchwalonej już nowelizacji ordynacji podatkowej.

Czeka ona już tylko na podpis prezydenta. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Więcej odsetek

Z uchwalonej ustawy wynika, że jeżeli nadpłata powstanie w wyniku orzeczenia trybunału (unijnego lub krajowego), to podatnicy dostaną pełne oprocentowanie od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu, niezależnie od tego, kiedy złożą wniosek o zwrot. Dziś mają na to tylko 30 dni od dnia publikacji wyroku trybunału w Dzienniku Urzędowym UE (gdy w sprawie orzekał Trybunał Sprawiedliwości UE) lub od wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Zmiana jest skutkiem wyroku TSUE z 8 czerwca 2023 r. (sygn. akt C-322/22). Trybunał orzekł, że art. 78 par. 5 polskiej ordynacji, który ogranicza oprocentowanie podatkowych nadpłat, jest sprzeczny z unijnym prawem.

Termin nadania

Nie zostanie znowelizowany art. 12 par. 6 pkt 2 ordynacji. Nie będzie więc domniemania zachowania terminu przy wnoszeniu pism (m.in. do organów podatkowych) za pośrednictwem innego operatora niż Poczta Polska lub operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie.

Przeciwko tej zmianie byli senatorowie, a posłowie zaakceptowali senackie poprawki.

Etap legislacyjny

Nowelizacja z 4 kwietnia 2025 r. ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 964) – czeka na podpis prezydenta