Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył w 2024 r. rekordową liczbę spraw, nie tylko podatkowych, choć te nadal stanowiły większość. Wszystkie sądy administracyjne redukowały zaległości z poprzednich lat, ale do ideału wciąż daleko.

To główne wnioski płynące z „Informacji o działalności sądów administracyjnych w 2024 r.”.

Przeważają podatki

W ubiegłym roku NSA rozpoznał łącznie 21 343 skargi kasacyjne. Większość z nich, bo 5 991, dotyczyła podatków. Było to prawie 28 proc. ogółu rozpoznanych skarg. Ponad 3 900 sąd kasacyjny rozpoznał na rozprawie, a ponad 2 000 na posiedzeniu niejawnym.

W niemal wszystkich składach Izbie Finansowej NSA, które rozstrzygały sprawy na rozprawach, byli sędziowie delegowani. Bez ich udziału nie byłoby możliwe przeprowadzenie tak dużej liczby rozpraw.

W tym samym czasie do Izby Finansowej wpłynęło kolejnych 5 316 skarg kasacyjnych. Z danych wynika zatem, że Izba Finansowa rozpatrzyła więcej skarg niż wynosi liczba tych, które do niej wpłynęły w 2024 r. Trzeba jednak pamiętać, że były wśród nich również skargi sprzed 2024 r. Pozostałość z poprzedniego roku wynosiła bowiem 11 047 skarg.

Zaległości wciąż istnieją. Na 2025 r. pozostało do rozpatrzenia 10 495 skarg dotyczących podatków.

Ile trzeba czekać

Średnio na rozpoznanie skargi w NSA trzeba było czekać w 2024 r. mniej niż 19 miesięcy, przy czym ponad 44 proc. spraw załatwiono w ciągu 12 miesięcy. Natomiast ponad 65 proc. spraw czekało na rozpoznanie do dwóch lat.

W wojewódzkich sądach administracyjnych średni czas oczekiwania wynosił w 2024 r. poniżej 4,5 miesiąca.

Najwięcej załatwionych w historii NSA

W sumie w 2024 r. do NSA wpłynęło 23 985 spraw (nie tylko podatkowych). Zdecydowana większość z nich dotyczyła skarg kasacyjnych (ponad 18 tys.). Do rozpatrzenia pozostawały także sprawy z poprzedniego okresu (było ich 37 697), w tym te, które czekały jeszcze z czasu pandemii.

Ogółem sąd kasacyjny stanął przed załatwieniem ponad 61 tys. spraw. Rozpatrzył ich 26 693, co stanowi najwięcej w historii NSA. Nie tylko opanował wpływ nowych spraw, lecz także zmniejszył zaległości z poprzednich lat. Załatwił w sumie ponad 111 proc. spraw w stosunku do wpływu w 2024 r.

Należy przy tym zaznaczyć, że większość spraw wynikających ze skarg kasacyjnych kończy się ich oddaleniem. W ubiegłym roku NSA uwzględnił 18,18 proc. skarg.

WSA też redukują zaległości

Do wojewódzkich sądów administracyjnych trafiło 69 419 spraw. To dużo. Jeżeli dodać skargi, które pozostały do rozpatrzenia z poprzedniego roku, to w sumie w sądach I instancji były do rozpoznania 96 372 skargi.

Sądy rozpatrzyły w tym czasie 68 328 spraw. Jednocześnie zmniejszały zaległości z poprzednich lat – zredukowały je o 1 550 skarg w porównaniu z 2023 r. Na następny rok wciąż jednak pozostało do rozpatrzenia około 26 tys. skarg.

Najwięcej rozstrzygnięć zapadło, podobnie jak w poprzednich latach, w sprawach dotyczących podatków. Stanowiły one ponad 21 proc. ogółu rozpatrzonych spraw.

Najwięcej nowych skarg trafiło w 2024 r. do WSA w Warszawie – niemal 37 proc. wszystkich, które wpłynęły do sądów wojewódzkich. Najmniej wpłynęło do sądów w: Gorzowie Wielkopolskim, Opolu i Białymstoku (odpowiednio: 1 192, 1 267 i 1 351).

10 uchwał NSA

W ubiegłym roku do NSA wpłynęło w sumie 14 wniosków o podjęcie uchwały, z tego 10 do Izby Finansowej. Zapadło 10 uchwał, w tym sześć w Izbie Finansowej. Dotyczyły one:

stawki VAT od dań na wynos - z 24 czerwca 2024 r. (I FPS 1/24),

stawki podatku od nieruchomości w odniesieniu do mieszkań wynajmowanych przez podmioty gospodarcze – z 21 października 2024 r. (III FPS 2/24),

obowiązków banków w zakresie STIR - z 21 października 2024 r. (III FPS 1/24),

błędów w tłumaczeniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania - z 28 października 2024 r. (II FPS 1/24),

nadawania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji wydanej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego - z 28 października 2024 r. (II FPS 2/24),

zawieszenia biegu terminu przedawnienia w związku z doręczeniem zarządzenia zabezpieczenia w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – z 2 grudnia 2024 r. (III FPS 4/24).

Pytania do TSUE

NSA skierował w 2024 r. do Trybunału Sprawiedliwości UE trzy pytania prejudycjalne (I FSK 812/20, I FSK 169/21, I GSK 786/21). Po dwa pytania prejudycjalne zadały też unijnemu trybunałowi sądy wojewódzkie: we Wrocławiu (I SA/Wr 4/23 i I SA/Wr 966/22) oraz w Warszawie (III SA/Wa 1231/24 i VI SA/Wa 2016/24).

Skargi kasacyjne załatwione przez Izbę Finansową NSA w 2024 r.

Pozostało z poprzedniego okresu Wpłynęło Pozostało na następny okres Załatwiono na rozprawie i na posiedzeniu niejawnym Załatwiono na rozprawie 11 047 5 316 10 495 5 830 Łącznie Uwzględniono skargę kasacyjną Oddalono skargę kasacyjną Odrzucono skargę kasacyjną W inny sposób 3 919 944 2 854 2 119

Skargi kasacyjne załatwione przez NSA w latach 2020-2024

Rok Liczba spraw do rozpoznania ogółem (pozostałość + wpływ) Z a ł a t w i o n o Pozostało na rok następny Ogółem w tym na rozprawie na posiedzeniu niejawnym liczba proc. liczba proc. 2020 42 367 15 717 4 129 26,27 11 588 73,73 26 650 2021 53 428 17 060 1 135 6,65 15 925 93,35 36 368 2022 54 194 16 201 3 859 23,82 12 342 76,18 37 993 2023 57 485 20 497 8 309 40,54 12 188 59,46 36 988 2024 55 572 21 424 10 395 48,52 11 029 51,48 34 148

Załatwione przez WSA w latach 2020–2024 skargi na akty i inne czynności oraz na bezczynność i przewlekłość postępowania organów