Przedsiębiorca, który ponosi wydatki na ochronę zdrowia np. na prywatnego ortopedę, rezonans pleców, leki, maść przeciwbólową, rehabilitację, basen, jogę, saunę czy ćwiczenia na kręgosłup typu pilates nie odliczy od nich VAT. Nie zaliczy też ich do kosztów uzyskania przychodu w PIT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził to w kolejnych dwóch interpretacjach indywidualnych. Wcześniej prezentował podobne stanowisko już wielokrotnie, tłumacząc że nawet jeśli przedsiębiorca ma większe szanse, aby uzyskiwać przychody dzięki poprawie stanu zdrowia, to i tak wydatek z tego tytułu ma charakter osobisty, który nie jest związany z firmą. Dbać o zdrowie musiałby przecież nawet gdyby nie prowadził działalności gospodarczej. Takie wnioski dyrektor KIS zaprezentował również tym razem w sprawie adwokatki prowadzącej własną firmę.

Siedzący tryb życia, konieczność noszenia teczki z aktami

Kobieta wskazywała we wnioskach o interpretacje, że z uwagi na siedzący tryb życia i konieczność noszenia ciężkich akt prawniczych odczuwa poważny ból kręgosłupa.

Już od kilku tygodni zażywa leki przeciwbólowe, a po wizycie u lekarza rodzinnego otrzymała zalecenie, aby regularnie uprawiać jogę, chodzić na basen, pilates, saunę, fizjoterapię i poddawać się masażom.

Przekonywała, że bez tych wydatków nie będzie w stanie unieść teczki z aktami lub laptopem czy też sprawnie poruszać się. To zaś odbije się na jakości jej usług, a więc też na przychodach z działalności gospodarczej. Przekonywała w nich, że wydatki które poniesie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, która jest opodatkowana VAT. Tym samym ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur, które będą dokumentować zakupy usług prozdrowotnych. Będzie też mogła odliczyć te wydatki od firmowego przychodu w PIT.

Dyrektor KIS się z tym nie zgodził.

Bez prawa do odliczenia VAT

- W sytuacji bólu kręgosłupa osoba fizyczna jest zmuszona do podjęcia działań związanych ze zniwelowaniem takiego bólu, niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też działalności takiej nie prowadzi – podkreślił. Skoro zaś wydatki kobiety nie będą miały racjonalnego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to nie przysługuje jej też prawo do odliczenia VAT (interpretacja indywidualna z 18 marca 2025 r., sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.1015.2024.5.MSU). Dzień później dyrektor KIS podobnie uznał na gruncie PIT