Kwota, które jest tylko refundacją poniesionych wydatków i nie ma charakteru cenotwórczego, nie zwiększa podstawy opodatkowania w VAT – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Chodziło o spółkę, która dostała dofinansowanie na realizację autorskiego projektu. Głównym jego założeniem jest wsparcie, poprzez programy rozwojowe, innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie ich rozwoju, tzw. startupów. Celem jest łączenie startupów z partnerami biznesowymi (tj. odbiorcami technologii), przygotowanie ich do wejścia na globalny rynek, a potem wspieranie ich w samodzielnym funkcjonowaniu na rynku i dalszym rozwoju. Inicjatywa jest dla startupów w pełni darmowa. Spółka przeznacza dofinansowanie na granty dla nich i na pokrycie kosztów związanych z obsługą projektu oraz zarządza jego realizacją.

Bez dofinansowania nie byłaby w stanie tego zrobić.

Bez VAT …

Spółka uważała, że kwota otrzymanego przez nią dofinansowania nie powinna wchodzić do podstawy opodatkowania VAT, a tym samym nie podlega opodatkowaniu w świetle art. 29a ust. 1 ustawy o VAT.

Nie można bowiem – jak tłumaczyła spółka – zidentyfikować żadnych usług, na których cenę wpływałoby bezpośrednio to dofinansowanie.

Argumentowała, że jej sytuację należy odróżnić od sytuacji podmiotów, które pozyskują dofinansowanie bezpośrednio do wykonywanych przez siebie usług (np. szkoleniowych, doradczych) i dzięki temu świadczą je za obniżoną odpłatnością lub za darmo.

...czy z podatkiem

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z nią tylko częściowo. W interpretacji z 29 października 2024 r. (sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.652.2024.2.JSZ) wyjaśnił, że dopóki nie ma podmiotu (konsumenta), który odnosiłby konkretne korzyści o charakterze majątkowym związanym z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie podlega opodatkowaniu.

Dlatego uznał, że nie jest opodatkowane dofinansowanie na pokrycie wydatków związanych z działaniami spółki, które polegają na pozyskiwaniu zgłoszeń i ich ocenie (selekcji). Te działania nie mają bowiem konkretnego beneficjenta – wyjaśnił dyrektor KIS.

Inaczej wypowiedział się w sprawie dofinansowania do działań podejmowanych przez spółkę w kolejnych etapach projektu, polegających na:

- realizacji jego założeń, tj. przygotowaniu i realizacji wdrożenia testowego u odbiorcy proponowanej technologii,

- przygotowaniu i realizacji planu ekspansji zagranicznej, czyli przygotowaniu startupów do wejścia na globalny rynek,

- podnoszeniu kompetencji biznesowych uczestników programu,

- wspieraniu startupów w ich samodzielnym funkcjonowaniu na rynku i wspieraniu ich rozwoju.

Na tych etapach występuje już konkretny odbiorca, więc wykonywane przez spółkę działania należy uznać za usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, świadczoną za wynagrodzeniem – stwierdził fiskus.

Spółka nie będzie świadczyć usług

Nie zgodził się z nim WSA w Gdańsku. Uznał, że nie ma podstaw do rozdzielania etapów tego projektu. - Należało go ocenić jako całość – uzasadniła wyrok sędzia Elżbieta Rischka.

Dodała, że należało też ustalić, czy otrzymywane przez spółkę dotacje będą bezpośrednio wpływały na cenę usług świadczonych przez podatnika. Tu również – jak wyjaśniła sędzia Rischka – brak jest podstaw do takiego stwierdzenia. Zwróciła uwagę na to, że we wniosku o interpretację spółka poinformowała, że nie będzie świadczyć na rzecz startupów żadnych usług, ani doradczych, ani szkoleniowych, ani mentoringowych. Tymi usługami i to w sposób nieodpłatny zajmują się partnerzy, którzy następnie będą ewentualnie z tymi podmiotami współpracować.

Zatem – jak wyjaśniła sędzia sprawozdawca – brak jest jakiegokolwiek powiązania z wynagrodzeniem za konkretne świadczenia. Spółka otrzymuje dofinansowanie, które stanowi de facto refundowanie wydatków ponoszonych przy realizacji tego projektu.

Bez wpływu na cenę

Sędzia podkreśliła, że w tym wypadku dofinansowanie nie ma także charakteru cenotwórczego. Jego poszczególne transze mają na celu pokrycie wydatków kwalifikowanych, ponoszonych przez spółkę w związku z realizacją projektu i wypłatą grantów.

- W związku z tym nie ma podstaw, aby one wchodziły do podstawy opodatkowania VAT – podsumowała sędzia Rischka. Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok WSA w Gdańsku z 4 marca 2025 r., sygn. akt I SA/Gd 1019/24

Autor jest doradcą podatkowym