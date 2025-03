Platforma internetowa, za pomocą której można wynająć rower, hulajnogę, kajak, ponton, deskę do surfingu lub snowboardu, narty, łyżwy, żaglówkę, motorówkę czy przyczepkę w celach sportowych lub rekreacyjnych, musi przekazywać szefowi KAS dane najemców.

Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Z wydanej przez niego interpretacji wynika, że wszystko to są „środki transportu”, więc ich płatne udostępnianie podlega raportowaniu na podstawie przepisów unijnej dyrektywy 2021/514 (DAC7).

Obowiązki sprawozdawcze

W Polsce dyrektywa została wdrożona nowelizacją ustawy z 23 maja 2024 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. poz. 879). Nałożyła ona od 1 lipca 2024 r. nowe obowiązki na platformy internetowe, za pośrednictwem których oferowane są towary i usługi oraz najem nieruchomości i wszelkich środków transportu.

Zarejestrowani w Polsce operatorzy takich platform muszą zbierać następujące informacje: dane adresowe i identyfikacyjne użytkowników (sprzedających), ich numery VAT oraz NIP, datę urodzenia, numery kont, na które wpływa wynagrodzenie użytkownika, kwoty wynagrodzenia, prowizje i podatki pobierane przez platformę, dane adresowe miejsca wynajmu, okres wynajmu. Zebrane dane platforma przesyła w ramach „zbiorczej informacji o sprzedawcach” szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Po raz pierwszy taki obowiązek należało wypełnić do 31 stycznia 2025 r.

Operatorzy platform nie muszą informować fiskusa o wszystkich współpracujących z nimi sprzedawcach. Obowiązek sprawozdawczy nie dotyczy m.in. użytkowników, którzy rocznie dokonali mniej niż 30 transakcji sprzedaży towarów, jeżeli ich łączne wynagrodzenie nie przekroczyło równowartości 2 tys. euro (zgodnie z art. 75a pkt 24 ustawy).

Środek transportu, czyli co?

Spółka, która wystąpiła o najnowszą interpretację, prowadzi m.in. serwis internetowy, za pośrednictwem którego przedsiębiorcy wynajmują zainteresowanym klientom sprzęt turystyczny i sportowy. We wniosku o interpretację przedstawiciele firmy przywołali definicje językowe, zgodnie z którymi środek transportu to „coś, co umożliwia przemieszczanie się lub przewóz ładunków i ludzi”. Dodali, że potwierdza to również definicja „środka transportu” zawarta w unijnym rozporządzeniu 282/2011. Dlatego, ich zdaniem, spółka powinna przekazywać szefowi KAS informacje związane z odpłatnym udostępnieniem: kamperów, przyczepek, żaglówek, motorówek, katamaranów, hulajnóg, rowerów, kajaków oraz pontonów.

Natomiast nie powinna raportować informacji o odpłatnym udostępnieniu sprzętu: desek surfingowych i snowboardowych, sanek, łyżew, nart, żagli i pędników. Co prawda one również umożliwiają przemieszczanie się i można je uznać za środki transportu, ale klienci wypożyczają je wyłącznie w celach sportowych i rekreacyjnych – argumentowali przedstawiciele spółki.

Nie zgodził się z nią dyrektor KIS. Zwrócił uwagę na to, że przywołane przez spółkę definicje nie odwołują się do przeznaczenia ani sposobu wykorzystania środka transportu. Wyjaśnił, że spółka nie musi raportować danych dotyczących wynajmu żagli lub pędników, bo są to wyłącznie części składowe środka transportu. Powinna natomiast przekazywać szefowi KAS dane dotyczące odpłatnego udostępniania desek surfingowych, nart, łyżew, sanek, ponieważ są to środki transportu – podsumował dyrektor KIS.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 25 lutego 2025 r., sygn. 0111-KDSB1-2.4019.11.2024.2.MD