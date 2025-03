Niebędąca podatnikiem CIT spółka jawna, której jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne, poniosła w 2024 r. wydatki w wysokości 2,5 mln zł na produkcję i emisję spotów telewizyjnych produktu X, wytworzonego wyłącznie przez spółkę jawną, sprzedawanego tylko w Polsce. Wydatki związane z ww. działalnością reklamową zostały zaewidencjonowane do kosztów uzyskania przychodów spółki. Dzięki reklamom telewizyjnym przychody osiągnięte ze sprzedaży produktu X były w 2024 r. wyższe niż w 2023 r. Jaką kwotę może odliczyć w ramach ulgi na ekspansję każdy wspólnik, jeżeli mają oni równe udziały w zyskach spółki?

Zgodnie z art. 26gb ust. 1 ustawy o PIT ulga na ekspansję pozwala podatnikowi uzyskującemu przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, które są opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, odliczyć od podstawy obliczenia podatku koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie więcej jednak niż 1 mln zł w roku podatkowym. Przy czym z ulgi na ekspansję podatnik może skorzystać, jeśli:

wytworzy produkty (rzeczy) w ramach swojej działalności gospodarczej (art. 26gb ust. 2 ustawy o PIT);

w okresie dwóch kolejno następujących po sobie lat podatkowych, począwszy od roku, w którym poniesione zostały koszty zwiększenia przychodów (dokonano odliczenia):

– zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzający rok poniesienia tych kosztów lub

– osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych lub

– osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju (art. 26gb ust. 4 ustawy o PIT).

Na podstawie informacji podanych w treści pytania należy uznać, że wspólnicy spółki jawnej spełnili ww. warunki, ponieważ:

produkt X wytworzyła wyłącznie spółka jawna;

przychody osiągnięte ze sprzedaży produktu X były w 2024 r. wyższe niż w 2023 r.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w informacji indywidualnej z 6 października 2023 r. uznał bowiem, że „(…) u podatnika korzystającego z ulgi na ekspansję w zeznaniu (…) za 2022 r. wzrost przychodów ze sprzedaży produktów w dwuletnim okresie (…) powinien nastąpić w 2022 lub 2023 r.”.

Jakie wydatki można uwzględnić w ramach ulgi na ekspansję

W myśl art. 26gb ust. 7 pkt 2 ustawy o PIT za koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów uznaje się koszty:

1) uczestnictwa w targach poniesione na:

a) organizację miejsca wystawowego,

b) zakup biletów lotniczych dla pracowników i podatnika,

c) zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników i podatnika;

2) działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów;

3) dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;

4) przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;

5) przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Ważne!

Katalog kosztów ponoszonych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów uprawniający do ulgi ma charakter zamknięty.

Wydatki na produkcję i emisję spotów telewizyjnych mieszczą się w katalogu kosztów, które mogą być odliczone w ramach ulgi na ekspansję, gdyż jak wyjaśnił dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 2 grudnia 2024 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.792.2024.2.PS:

„Zauważyć należy, że użycie w powyższym przepisie (art. 26gb ust. 7 pkt 2 ustawy o PIT – przyp. red.) sformułowania «w tym» wskazuje na przykładowe wyliczenie kosztów związanych z działaniami promocyjno-informacyjnymi. Przy czym podkreślenia wymaga, że w zawartych przykładach ustawodawca wskazał na działania, które w sposób bezpośredni służą promowaniu i informowaniu o produktach podatnika.

Istotne dla oceny tego kosztu jest przywołane wcześniej wyjaśnienie pojęć: «promocja», «reklama», «usługa reklamowa».

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN https://sjp.pwn.pl/ «promocja to działania zmierzające do zwiększenia popularności jakiegoś produktu lub przedsięwzięcia». Natomiast «reklama, to działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług, plakat, napis, ogłoszenie, krótki film, itp. służące temu celowi».

Natomiast pojęcie «reklama» wg «Słownika języka polskiego» pod red. M. Szymczyka (Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002 r.) oznacza rozpowszechnianie informacji o towarach, ich zaletach, wartości, miejscach i możliwościach nabycia, chwalenie kogoś, zalecanie czegoś przez prasę, radio, telewizję i inne podobne środki, np. plakaty, napisy i ogłoszenia służące temu celowi. Z kolei, «informacja» zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN (https://sjp.pwn.pl) to to, co powiedziano lub napisano o kimś lub o czymś, także zakomunikowanie czegoś.

Z kolei pod pojęciem «usług reklamowych» rozumie się wszelką działalność promocyjną, w wyniku której lub w trakcie której następuje przekazywanie treści mających za zadanie informować o istnieniu lub cechach oferowanych towarów lub usług w celu zwiększenia sprzedaży tych produktów. Usługi reklamowe mogą być wykonywane zarówno przez podmioty, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług reklamowych, jak i podmioty, dla których wykonanie usługi reklamowej nie jest realizowane w ramach ich podstawowej działalności gospodarczej.

Tym samym uznaję, że opisane we wniosku wydatki poniesione na: (…) produkcję spotów telewizyjnych;(…) emisję spotów TV (…) mieszczą się w katalogu kosztów z art. 26gb ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i można je odliczyć w ramach ulgi jako koszty, które bezpośrednio mają na celu informowanie o produktach wytworzonych przez Państwa oraz ich promowanie”.

Ile można odliczyć

Zgodnie art. 26gb ust. 1 ustawy o PIT limit 1 mln zł, o którym mowa w uldze na ekspansję, dotyczy podatnika PIT. Natomiast w myśl art. 1 ustawy o PIT podatnikiem tego podatku jest osoba fizyczna. Z art. 8 ust. 1 ustawy o PIT wynika zaś, że przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału). W myśl art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT zasadę tę stosuje się odpowiednio do ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną.

Zakładam, że spółka jawna nie uzyskuje dochodów z prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej ani w ramach realizacji nowej inwestycji na podstawie wydanej decyzji w tym zakresie, więc wspólników nie dotyczy art. 26gb ust. 8 ustawy o PIT, zgodnie z którym prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów uzyskania przychodów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie tych przepisów.

W świetle przytoczonych przepisów należy więc uznać, że w analizowanej sprawie każdy wspólnik może w zeznaniu rocznym za 2024 r. w ramach ulgi na ekspansję odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki w wysokości 1 mln zł. Prawidłowość takiego stanowiska potwierdza ww. interpretacja indywidualna z 2 grudnia 2024 r., w której dyrektor KIS stwierdził, że „Zatem każdemu ze wspólników spółki przysługuje prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na działania promocyjno-informacyjne, o których mowa we wniosku, na podstawie art. 26gb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości wartości tych przypadających na danego wspólnika zgodnie z treścią umowy spółki, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł rocznie na każdego z nich”.

Ważne!

Dzięki uldze na ekspansję można rozliczyć w PIT nawet 200 proc. poniesionych kosztów, czyli:

100 proc. jako koszt uzyskania przychodów,

100 proc. jako odliczenie w ramach ulgi (do limitu 1 mln zł). ©℗